KV Mechelen heeft zondagnamiddag op de tweede speeldag in de Europe Play-off met 5-3 gewonnen van leider KV Oostende.

De bezoekers waren Achter de Kazerne nochtans al vroeg op een 0-2 voorsprong geklommen, dankzij treffers van de afscheidnemende Fashion Sakala (14.) en Arthur Theate (30.). Nog voor de rust was echter alles te herdoen, Nikola Storm (34.) en Kerim Mrabti (38) zorgden voor de Mechelse treffers: 2-2 bij de pauze.

Twintig minuten ver in de tweede helft was het Storm die met zijn tweede van de namiddag de thuisploeg voor het eerst op voorsprong bracht. KVO gaf zich echter niet gewonnen en met een trap vanuit een schijnbaar onmogelijke hoek in het dak van het doel leek Andrew Hjulsager de Kustboys toch nog een puntje te bezorgen. Lang konden ze niet van die gelijkmaker genieten, drie minuten later trapte Jordi Vanlerberghe na een hoekschop al de 4-3 tegen de netten, diep in de toegevoegde tijd maakte oudgediende Igor De Camargo op aangeven van Onur Kaya er zelfs nog 5-3 van.

In de stand klimt KV Mechelen met 28 punten naar een met Standard gedeelde tweede plaats, op twee punten van Oostende. De Rouches pakten zaterdag al de zege tegen AA Gent, dat nu met 26 punten op de vierde en tevens laatste plaats staat.

