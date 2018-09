KV Mechelen ontkent racistische opmerking tegen T2 van Union

Dat meldt Malinwa in een officiële reactie.

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kregen KVM-middenvelder Lucas Bijker en Union-aanvaller Serge Tabekou een rode kaart onder hun neus geduwd na een schermutseling.

Ook de assistent-trainers Abder Ramdane en Fred Verbiest kregen het met elkaar aan de stok en werden naar de tribunes verwezen. Beide assistenten kwamen elkaar opnieuw tegen in de catacomben van het Josep Marienstadion en raakten slaags.

Vanderbiest werd met zeven hechtingen naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij een elleboogstoot had gekregen van Ramdane, zo communiceerden de Mechelaars.

Volgens Union was Vanderbiest zelf de aanstoker van het incident. 'Hij probeerde onze conditietrainer Léo Djaoui te slaan. Onze assistent-coach Ramdane kwam in deze context tussenbeide om de protagonisten te scheiden', aldus Union op zijn website. 'Vanderbiest heeft hem herhaaldelijk en onaanvaardbaar racistisch beledigd in het Frans ('Sale bougnoule' - 'Vuile zwarte'). Ramdane reageerde natuurlijk, zonder enig fysiek contact.'

'Beide assistenten kregen een rode kaart en gingen naar de kleedkamer. Vanderbiest uitte daar opnieuw dezelfde racistische beledigingen tegen Ramdane en wendde zich agressief tot hem. Ramdane reageerde op een fysieke manier, waardoor Vanderbiest gewond raakte.'

KV Mechelen ontkent de aantijgingen van Union en overweegt een klacht in te dienen tegen Ramdane. 'Vanderbiest incasseerde een slag van de assistent-coach van Union die hem opwachtte vanachter een hoek van de catacomben. De club heeft met Frederik Vanderbiest gesproken en hij ontkent dat er een racistische opmerking aan voorafging zoals Union meldt', luidt het in een persbericht.

'KV Mechelen wacht het verslag van de vierde official af en is overtuigd dat daar een juiste weergave van de feiten zal gegeven worden. De vierde official stond dicht bij het tumult en zou de nodige duiding moeten kunnen geven. KVM en Frederik Vanderbiest zullen zich na het rapport van de vierde official beraden of ze een burgerlijke klacht indienen tegen het fysieke geweld.'