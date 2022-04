KV Mechelen heeft op de eerste speeldag van de Europe play-offs met het kleinste verschil gewonnen tegen Charleroi: 1-0.

Charleroi was de beste ploeg in de openingsfase. Na 10 minuten zag Morioka de openingstreffer afgekeurd, weliswaar na duidelijk buitenspel. Ook nadien bleef Charleroi de gevaarlijkste ploeg achter de kazerne, met kansen van onder meer Bayo en Nkuba.

Na de rust veranderde het spelbeeld. De thuisploeg startte bijzonder gretig en werd na nauwelijks 6 minuten al beloond. Na een ingestudeerd nummer op corner haalt Jordi Vanlerberghe (51.) verschroeiend uit vanop de rand van de 16.

Charleroi was niet aangeslagen en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Vlak voor het uur zat Gholizadeh er het dichtst bij. Zijn knal strandde op de lat. Daarna ging de storm wat liggen, maar vlak voor het einde raakte Charleroi nogmaals de lat, dit keer via Heymans. Scoren lukte de Carolo's niet meer.

Dankzij de zege wipt Mechelen meteen over Charleroi naar de tweede plaats met 29 punten. Charleroi heeft er 27. Gent is leider met 31 punten en neemt het zondag op tegen Genk (26).

