KV Mechelen reageert strijdvaardig op de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep, die de club veroordeelde tot verplichte degradatie.

'We hebben de beslissing een eerste keer kunnen doornemen', zegt clubadvocaat Joost Everaert. 'We merken dat onze vragen en argumenten niet of nauwelijks beantwoord zijn in de nochtans uitgebreide beslissing.'

De raad van bestuur van KV Mechelen zal de komende dagen verder de beslissing bestuderen. De club zal binnen de zeven dagen beslissen of ze in beroep gaat bij het BAS. 'We zijn onschuldig en we gaan niet opdraaien voor iets wat we niet gedaan hebben', klinkt het resoluut.