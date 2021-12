KV Mechelen heeft maandag op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League de punten thuisgehouden tegen Seraing. Na een gelijkopgaande partij won de thuisploeg met 2-0. Mechelen klimt in het klassement naar de zesde plaats, Seraing blijft na haar vierde nederlaag op rij voorlaatste. De Luikenaars namen na de match afscheid van coach Jordi Condom.

KV Mechelen en Seraing gingen er van bij de aftrap vol voor. In een potig duel waren de grootste kansen voor de bezoekers. Maziz, aanvoerder Kilota en Mikautadze kregen de bal echter niet tegen de touwen. Mechelen-doelman Coucke stond telkens paraat. Man-in-vorm Storm en Druijf dreigden voor de thuisploeg, die opgelucht mocht zijn met een 0-0 ruststand.

In de tweede helft tapte Mechelen uit een ander vaatje. De troepen van coach Wouter Vrancken hielden de druk op het bezoekende doel hoog en werden na tien minuten beloond. Druijf knikte een voorzet van Swers knap tegen de netten, 1-0. De ban bleek gebroken en even voorbij het uur verdubbelde Mechelen haar voorsprong. De ingevallen Cuypers rondde sterk voorbereidend werk van Storm fraai af, 2-0. Seraing lag in de touwen. Marius kopte in de slotfase nog tegen de lat, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. Het bleef 2-0.

