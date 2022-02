Yves Vanderhaeghe heeft zijn wederoptreden bij KV Oostende verliezend afgesloten in en tegen KV Mechelen. De Kustboys verloren met 3-0. OH Leuven won op hetzelfde moment met 3-2 van Cercle in een spektakelrijke wedstrijd.

Bij de rust stond Mechelen dankzij een doelpunt van Kerim Mrabti 1-0 voor. Na de pauze verdubbelde Guillaume Hubert (54e) de voorsprong en graaide ook Rob Schoofs (64e) in zijn 150e wedstrijd voor KVM zijn doelpuntje mee. Hugo Cuypers leverde zowel bij het eerste als het laatste doelpunt de assist.

Oud-Heverlee Leuven moest winnen om uitzicht op een plaats in de top acht te behouden, maar keek bij de rust tegen een 1-2 achterstand aan. Rabbi Matondo (32e) en Ahoueke Denkey (43e) zetten Cercle twee keer op voorsprong. Tussendoor scoorde Mathieu Maertens (40e) de 1-1. In de tweede perode keerden Sory Kaba (63e) en Mousa Al-Tamari (68e) op vijf minuten tijd de situatie om. Na 27 speeldagen is Mechelen met 42 punten zevende, op drie punten van de top vier. OHL is met 36 punten achtste, Cercle Brugge met 35 punten tiende en Oostende met 28 punten veertiende.

Sory Kaba pikte ook zijn doelpuntje mee. © Belga Image

Bij de rust stond Mechelen dankzij een doelpunt van Kerim Mrabti 1-0 voor. Na de pauze verdubbelde Guillaume Hubert (54e) de voorsprong en graaide ook Rob Schoofs (64e) in zijn 150e wedstrijd voor KVM zijn doelpuntje mee. Hugo Cuypers leverde zowel bij het eerste als het laatste doelpunt de assist. Oud-Heverlee Leuven moest winnen om uitzicht op een plaats in de top acht te behouden, maar keek bij de rust tegen een 1-2 achterstand aan. Rabbi Matondo (32e) en Ahoueke Denkey (43e) zetten Cercle twee keer op voorsprong. Tussendoor scoorde Mathieu Maertens (40e) de 1-1. In de tweede perode keerden Sory Kaba (63e) en Mousa Al-Tamari (68e) op vijf minuten tijd de situatie om. Na 27 speeldagen is Mechelen met 42 punten zevende, op drie punten van de top vier. OHL is met 36 punten achtste, Cercle Brugge met 35 punten tiende en Oostende met 28 punten veertiende.