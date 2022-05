Rick van Drongelen, speler van KV Mechelen, is vanochtend op weg naar de training betrokken geraakt bij een auto-ongeval. Daarbij kwam de bestuurder van het andere voertuig om het leven.

De verwondingen van de 23-jarige Nederlander zouden meevallen, zo bevestigt Malinwa.

'We willen ons medeleven betuigen met de familie van het slachtoffer', zegt sportief directeur Tom Caluwé op de website van KV Mechelen. 'We vernamen dat het ongeval deze ochtend gebeurde, toen Rick onderweg was naar de training. Rick zelf is naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn verwondingen lijken op het eerste gezicht mee te vallen, maar verder medisch onderzoek moet duidelijkheid brengen.'

Over de details van het ongeval is nog niets bekend. De Nederlandse politie heeft een onderzoek ingesteld, legt Mechelen nog uit.

De 23-jarige Van Drongelen kwam eind januari op huurbasis over van het Duitse Union Berlijn. De centrale verdediger speelde dit seizoen al tien wedstrijden voor geel-rood.

Mechelen trekt zaterdagavond naar Gent voor de derde speeldag in de Europe play-offs.

De verwondingen van de 23-jarige Nederlander zouden meevallen, zo bevestigt Malinwa.'We willen ons medeleven betuigen met de familie van het slachtoffer', zegt sportief directeur Tom Caluwé op de website van KV Mechelen. 'We vernamen dat het ongeval deze ochtend gebeurde, toen Rick onderweg was naar de training. Rick zelf is naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn verwondingen lijken op het eerste gezicht mee te vallen, maar verder medisch onderzoek moet duidelijkheid brengen.'Over de details van het ongeval is nog niets bekend. De Nederlandse politie heeft een onderzoek ingesteld, legt Mechelen nog uit. De 23-jarige Van Drongelen kwam eind januari op huurbasis over van het Duitse Union Berlijn. De centrale verdediger speelde dit seizoen al tien wedstrijden voor geel-rood. Mechelen trekt zaterdagavond naar Gent voor de derde speeldag in de Europe play-offs.