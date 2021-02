KV Mechelen leent William Togui (24) tot het einde van het seizoen uit aan Espérance de Tunis, de leider in de Tunesische eerste klasse. In de huurovereenkomst werd ook een aankoopoptie opgenomen. Dat heeft Malinwa maandag bekendgemaakt.

De Ivoriaanse spits speelde dit seizoen 14 wedstrijden voor KV Mechelen, maar sinds medio december behoorde hij niet meer tot de selectie. Bij Tunis gaat Togui op zoek naar meer speelminuten.

'Bij Tunis kan William zich opnieuw in de kijker spelen', klinkt het bij de sportieve cel van Malinwa. Togui speelde in totaal 65 wedstrijden voor KV Mechelen. Daarin was hij goed voor 16 doelpunten.

Togui, die in oktober positief testte op het coronavirus, ruilde in 2018 het Ivoriaanse Gagnoa voor KV Mechelen.

