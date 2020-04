De coach van KV Mechelen wil geen al te grote correcties aan zijn spelerskern.

Wouter Vrancken kende voor het tweede jaar op rij een bizar seizoenseinde. 'Maar een jaar geleden was de situatie toch vervelender, ' zegt hij, 'omdat we toen tot een stuk in de voorbereiding niet wisten of we in 1A zouden uitkomen. Nu gaat het om de gezondheid van de hele maatschappij. Dan is voetbal ondergeschikt.' De impact van het coronavirus werd Vrancken duidelijk op vrijdag 13 maart. 'Ik kreeg toen cijfermateriaal van onze clubdokters, onder meer met gegevens uit Italië. Daaruit bleek dat het iets meer was dan een gewoon griepje', zegt de Limburger. 'We namen direct maatregelen en de opvolging verliep perfect.' De planning voor het volgende seizoen uittekenen is niet gemakkelijk, vervolgt Vrancken. 'Veel clubs en spelers verkeren nog te veel in het ongewisse. Dat maakt het wat moeilijk. Grote correcties hoeven echter niet. Doelman Yannick Thoelen is zeker out tot augustus of september, Bram Castro einde contract. Daar moeten we alvast zeker een oplossing voor vinden.'