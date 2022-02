KV Mechelen heeft zondag op de 26ste speeldag in de Jupiler Pro League met 3-2 gewonnen van Beerschot, de rode lantaarn. De thuisploeg had na een helft een geruststellende voorsprong op zak maar kreeg het in de slotfase, met een man minder, toch nog warm.

Nikola Storm opende na elf minuten de score. De Mechelse topschutter glipte door de buitenspelval en knalde zijn dertiende competitiegoal van het seizoen binnen. Zeven minuten later mocht de thuisaanhang in het AFAS Stadion opnieuw juichen, dit keer na een treffer van Hugo Cuypers.

Beerschot-coach Torrente besloot in te grijpen en voerde twee wissels door, maar nog voor het half uur stond het 3-0 na een tweede doelpunt voor Storm. Jordi Vanlerberghe leek met een vierde goal net voor de rust de boeken helemaal toe te doen, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

Stevige overtreding

In wat een overbodige tweede helft leek te worden, kregen de bezoekers na een uur weer wat hoop. Na een volley op de paal van Avenatti werkte de Mechelse goalie Gaetan Coucke de bal in eigen doel (3-1). Net daarvoor was Storm door ref Boucaut van het veld gestuurd na een stevige overtreding op Sanusi.

Met een man meer probeerde Beerschot de kloof in de slotfase nog te dichten. Mechelen kende geluk toen invaller Dante Rigo de paal trof, maar zag Ryan Sanusi in de toegevoegde tijd toch nog de 3-2 scoren. Vlak daarna floot Boucaut evenwel af. In het klassement blijft KV Mechelen zevende met 39 punten, maar de ploeg van Wouter Vrancken heeft wel nog twee wedstrijden tegoed. Beerschot blijft met 13 punten troosteloos laatste op 10 punten van nummer 17 Seraing. Het behoud verzekeren wordt alsmaar moeilijker voor de Kielse Ratten.

Later vandaag staan nog twee wedstrijden op het programma in de hoogste voetbalklasse, Anderlecht/Eupen (18u30) en Genk/Zulte Waregem (21u).

