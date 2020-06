Voor het derde jaar op rij slaagt KV Mechelen erin meer dan 10.000 abonnementen aan de man te brengen. Op de clubwebsite bevestigt Malinwa dat de symbolische kaap is gerond.

'Het is al vaak gezegd en het is alweer bewezen: ook in turbulente tijden blijkt de KV-supporter hondstrouw', aldus de website. 'Tijdens de voorbije twee - zeer bewogen - zomers finishten we boven de 10.000 abonnementen, en ook de coronacrisis verandert daar niks aan: ook voor het seizoen 2020-2021 staat de teller al boven de 10.000 abonnementen. Ook opmerkelijk: nooit eerder in de clubgeschiedenis verkochten we in de eerste 37 dagen van de verkoop zoveel abonnementen als nu.'

