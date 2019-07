Het eerste competitieweekend staat voor de deur, maar KV Mechelen krijgt te maken met een nasleep van het Propere Handenschandaal. Doelman Michael Verrips pleegde dinsdag contractbreuk, kreeg een repliek van de club maar komt nu zelf opnieuw met een persbericht.

'Ik bevestig dat ik mijn overeenkomst met KV Mechelen heb verbroken in verband met de uitkomsten in de zaak Propere Handen', opent Verrips zijn statement. Hij gaat verder met te delen dat hij zolang het onderzoek liep zijn onvoorwaardelijke steun heeft gegeven aan de club, maar die steun weggeëbd is door de uitkomst ervan. 'Nu is het dus een juridische waarheid dat KV Mechelen en sommige van zijn bestuurders de meeste zware misdaad in de sport hebben begaan: competitievervalsing. Ik acht deze fout dermate ernstig dat ze voor mij een verdere professionele samenwerking onmogelijk maakt.'

In een aangetekende brief had Verrips zijn (ex-)werkgever dinsdag op de hoogte gesteld van zijn keuze. Vorig weekend stond hij nog in doel tijdens de Supercup tegen kampioen Genk (3-0 verlies), maar de Nederlander stuurde nadien zijn kat naar de trainingen. In de Engelse media verschenen tevens ook berichten dat de Mechelse sterkhouder op het verlanglijstje stond van Sheffield United, dat promoveerde naar de Premier League.

Ook De Kakkers merkten die geruchten op en claimden dat de eenzijdige contractbreuk van hun doelwachter 'een goedkope manier is om een transfer te forceren.' Anticiperend op zijn definitief vertrek, trokken ze in tussentijd Yannick Thoelen van KAA Gent aan. De 29-jarige Belg startte zijn profcarrière bij KVM en keert dus terug Achter De Kazerne. Een definitief vertrek van Verrips lijkt dus voorhanden.

Mechelen liet gisteren nog weten ten rade te gaan bij de Pro League en de KBVB, maar voor de Nederlander is 'de verdere samenwerking onmogelijk geworden.' Hij rekent op het Belgische recht om zijn vrijheid te garanderen en op de arbeidsrechtbank om nog een financiële compensatie te ontvangen in de volgende maanden.'