KV Mechelen-voorzitter Timmermans uitgenodigd voor verhoor

KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans is donderdagochtend uitgenodigd voor een verhoor bij de federale politie in Hasselt in het kader van het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal. Hij is niet in verdenking gesteld, zo meldt KVM op de clubwebsite.