Op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League ontving KV Mechelen zondag Union Sint-Gillis. Mechelen won tegen de Brusselaars in het eigen AFAS Stadion met 3-1.

Het waren de Brusselaars die al na een minuut op voorsprong kwamen dankzij een doelpunt van Vanzeir. Mechelen herpakte zich en in minuut 13 kon Cuypers de gelijkmaker tegen de netten trappen. Er werd gerust met een 1-1 gelijkspel als tussenstand.

In de tweede helft begon Mechelen het beste aan de wedstrijd. Shved maakte na tien minuten spelen de 2-1 op aangeven van Schoofs (56.). En Mechelen ging op het elan door: in de 77e minuut zette Storm de 3-1 eindstand op het bord.

Union blijft ondanks het verlies voorlopig vierde, samen met KV Kortrijk en KV Oostende, met 9 punten. KV Mechelen stijgt naar een voorlopige tiende plaats met 6 punten.

