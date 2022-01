KV Mechelen heeft beslist om het competitieduel van zaterdag op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven niet te spelen nadat de vraag van de club om het duel uit te stellen vanwege een reeks coronabesmettingen door de Kalendercommissie werd afgewezen, zo laat KVM zaterdag weten in een mededeling.

De club, spelers en staff willen zo een duidelijk statement maken, ook al riskeren ze hiermee een forfaitnederlaag. De beslissing werd intussen goedgekeurd door de raad van bestuur van Malinwa. 'Als directie waren we zeer teleurgesteld in de beslissing van de Kalendercommissie', zo zegt CEO van KVM, Frank Lagast. 'Een dag voor de wedstrijd kregen we het bericht van weigering én de suggestie dat we een extra beloftendoelman konden oproepen. Een aantal beloften zitten niet in het testprotocol. De club kiest er, gezien de hoge besmettingscijfers, uiteraard niet voor om niet-geteste spelers te mengen met spelers die een negatieve PCR-test aflegden of een booster kregen. De gezondheid van iedereen gaat absoluut voor, altijd. We weten dat we nu een forfaitnederlaag riskeren, maar de gezondheid van onze spelers primeert.'

'Deze week bestond de groep op training uit een mix van spelers die net uit quarantaine kwamen na een besmetting en spelers die een boosterprik kregen. Toen duidelijk werd dat twee doelmannen een positieve test aflegden, gaf ik de opdracht niet meer in functie van de wedstrijd te werken', vult trainer Wouter Vrancken aan.

Ook assistent-trainer Steven Defour staat volledig achter de beslissing. 'We willen absoluut geen risico nemen door nu spelers op te stellen in combinatie met niet-geteste spelers. Je hoort dat potentiële hartproblemen kunnen opduiken bij intensieve sportinspanningen na besmetting. Wij willen elk risico vermijden.'

Clubs die met zeven positieve gevallen kampen bij spelers die minstens 30 procent van de wedstrijden hebben afgewerkt of bij twee besmette doelmannen die op de lijst van de A-kern staan, hebben de mogelijkheid om uitstel van een wedstrijd te vragen, zo staat te lezen in het nieuwe protocol van de Pro League. Bij Malinwa liepen eerste doelman Gaetan Coucke en Maxime Wenssens een coronabesmetting op, maar Wenssens zou beschouwd worden als een beloftendoelman.

KVM vraagt de Pro League de regels te interpreteren zoals ze 'bedoeld en gestemd zijn' in de Algemene Vergadering. 'Indien 2 van de 3 doelmannen, onder wie de keeper met de meeste speelminuten positief testen, dan wordt een wedstrijd uitgesteld. Ook als ze onder de 21 jaar zijn. Wie deel uitmaakt van onze A-kern hebben we deze zomer op onze lijst gezet. Dat de Pro League jongeren onder de 21 dan niet meetelt, betreuren we, want we geven nu eenmaal veel kansen aan jonge spelers', aldus Lagast. 'Wij doen een dringende oproep aan de Pro League om deze regel aan te passen. Dit zal ons niet helpen voor deze wedstrijd. Andere clubs gaan wellicht hetzelfde ervaren, hopelijk is de interpretatie van deze regel dan in het voordeel van de gezondheid van alle spelers, voor alle clubs.'

