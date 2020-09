Sportief haalde Malinwa met de zege tegen STVV wat stoom van de ketel, maar op bestuurlijk vlak breekt een belangrijke week aan.

Eerstdaags zal een uitzonderlijke algemene vergadering plaatsvinden bij KV Mechelen, met als hoofdpunt de penibele situatie rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. Over de precieze datum wilde of kon afgelopen weekend niemand communiceren, mede omdat nog enkele juridische zaken moeten afgetoetst worden en communicatie met Penninckx moeilijk is gezien zijn aanhouding. Het tekent evenwel de nervositeit die in de club geslopen is sinds Penninckx op 12 september in de boeien werd geslagen voor frauduleuze praktijken als topman bij het failliet verklaarde modeconcern FNG. Aanvankelijk klonk het nog overtuigd dat die zaak los stond van KV Mechelen, waar Penninckx met 71,2 procent van de aandelen per definitie de sterke man is - zonder dat hij zich ooit officieel tot voorzitter liet benoemen. Die investering gebeurde immers met privékapitaal, zo luidde het. Als echter blijkt dat de voormalige FNG-topman dat geld onrechtmatig bekwam, wordt het een andere zaak. Dan kan het gerecht de aandelen bevriezen of kan een curator de aandelen te gelde maken. Daar is het directiecomité, bestaande uit CEO Frank Lagast en bestuursleden Gert Van Dyck, Hans Van der Biesen en Luc Leemans zich bewust van. Op de AV moet beslist worden hoe de aandelen van Penninckx herverdeeld worden. Een aantal aandeelhouders zou bereid zijn aandelen over te nemen. Leemans werd ook al vooruitgeschoven als nieuwe (tijdelijke) voorzitter van de raad van bestuur. Het is de bedoeling om ook supporters nog meer te betrekken in de nieuwe aandelenstructuur -het Supportersorgaan zetelt nu al in de Raad van Bestuur en geldt als aandeelhouder binnen de club, zij hebben een voorverkooprecht, net als de andere aandeelhouders. Het Supportersorgaan heeft tevens een belangrijke stem in het aanbrengen van mogelijke nieuwe investeerders. Zo staat in de clubstatuten opgenomen dat zij een vetorecht heeft bij het aantrekken van een buitenlandse investeerder. Al zou daarin de laatste maanden wat meer flexibiliteit getoond worden vanwege de supportersraad.Hoe dan ook, Malinwa zit verveeld met de negatieve publiciteit rond zijn huidige hoofdaandeelhouder en wil zich liefst zo snel mogelijk distantiëren van Penninckx, maar dat gebeurt met een dubbel gevoel: tijdens en na Operatie Propere Handen was hij het die het schip op koers hield.