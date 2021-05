Standard heeft donderdag op eigen veld met 1-2 verloren van KV Mechelen op de derde speeldag van de Europe play-offs. Mechelen nestelt zich dankzij de overwinning op kop in de poule met 31 punten, Standard staat voorlopig op de vierde en laatste plaats met 28 punten.

Malinwa ging gretiger van start en zag zich daarvoor beloond met de openingsgoal, zij het wel met de nodige dosis geluk. Nikola Storm dropte de bal in de zestien van Standard. Arnaud Bodart kon de bal wegboksen, maar deed dat ongelukkig in het gezicht van Nicolas Gavory (14.), die de bal in eigen doel devieerde. Een doelpoging van Joao Klauss vanuit een scherpe hoek was het beste wat de Rouches daar tegenover konden zetten voor rust. Het was Sandy Walsh die net voorbij het halfuur dichtbij de 0-2 kwam. Bodart was bij de pinken en voorkwam verder onheil.

Luiks geklungel

De tweede helft was nog geen vijf minuten ver wanneer man in vorm Nikola Storm een wenkende kans aan bezoekende zijde onbenut liet. Na Luiks geklungel achterin legde Kerim Mrabti de bal panklaar voor Storm. Zijn lage schuiver zoefde rakelings naast de linkerpaal. In de tegenstoot zag Jackson Muleka zijn knal van aan het penaltypunt afgeweerd worden door Jordi Vanlerberghe. Even later was het toch raak voor Storm (54.). Op aangeven van opnieuw Mrabti kapte hij naar binnen en verschalkte Bodart in de korte hoek. Het was zijn achtste goal in de laatste vijf wedstrijden.

Mechelen leek makkelijk te winnen, tot er twee noodlottige minuten aanbraken. Nicolas Raskin (67.) nam eerst Yannick Thoelen te grazen met een schuiver door de benen via een bos van spelers en Thibault Peyre kreeg een minuut later rechtstreeks rood voor een onbesuisde charge op Michel-Ange Balikwisha. Konstantinos Laifis bezorgde Standard ei zo na nog een punt. Zijn kopbal strandde echter tegen de paal.

Rentree Zinho Vanheusden

Ondanks de nederlaag viel er toch nog een opsteker te noteren bij de thuisploeg met de rentree van Zinho Vanheusden tien minuten voor tijd. Hij maakte zijn rentree na meer dan een half jaar blessureleed.

Eerder op de dag won AA Gent met 2-1 van KV Oostende. Oostende telt 30 punten halverwege de minicompetitie en is daarmee tweede, Gent is derde met 29 punten.

Malinwa ging gretiger van start en zag zich daarvoor beloond met de openingsgoal, zij het wel met de nodige dosis geluk. Nikola Storm dropte de bal in de zestien van Standard. Arnaud Bodart kon de bal wegboksen, maar deed dat ongelukkig in het gezicht van Nicolas Gavory (14.), die de bal in eigen doel devieerde. Een doelpoging van Joao Klauss vanuit een scherpe hoek was het beste wat de Rouches daar tegenover konden zetten voor rust. Het was Sandy Walsh die net voorbij het halfuur dichtbij de 0-2 kwam. Bodart was bij de pinken en voorkwam verder onheil.De tweede helft was nog geen vijf minuten ver wanneer man in vorm Nikola Storm een wenkende kans aan bezoekende zijde onbenut liet. Na Luiks geklungel achterin legde Kerim Mrabti de bal panklaar voor Storm. Zijn lage schuiver zoefde rakelings naast de linkerpaal. In de tegenstoot zag Jackson Muleka zijn knal van aan het penaltypunt afgeweerd worden door Jordi Vanlerberghe. Even later was het toch raak voor Storm (54.). Op aangeven van opnieuw Mrabti kapte hij naar binnen en verschalkte Bodart in de korte hoek. Het was zijn achtste goal in de laatste vijf wedstrijden.Mechelen leek makkelijk te winnen, tot er twee noodlottige minuten aanbraken. Nicolas Raskin (67.) nam eerst Yannick Thoelen te grazen met een schuiver door de benen via een bos van spelers en Thibault Peyre kreeg een minuut later rechtstreeks rood voor een onbesuisde charge op Michel-Ange Balikwisha. Konstantinos Laifis bezorgde Standard ei zo na nog een punt. Zijn kopbal strandde echter tegen de paal.Ondanks de nederlaag viel er toch nog een opsteker te noteren bij de thuisploeg met de rentree van Zinho Vanheusden tien minuten voor tijd. Hij maakte zijn rentree na meer dan een half jaar blessureleed.Eerder op de dag won AA Gent met 2-1 van KV Oostende. Oostende telt 30 punten halverwege de minicompetitie en is daarmee tweede, Gent is derde met 29 punten.