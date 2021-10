KV Mechelen heeft zondag op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League de volle buit meegenomen bij Beerschot. Het werd 0-1 in de vooraf fel beladen partij, dankzij een goal van Kerim Mrabti (30.). In de tussenstand klimt Mechelen na een knappe 12/12 naar de vijfde plaats, met 19 punten. Beerschot blijft afgetekend laatste met slechts twee punten.

De partij op het Kiel begon met druk van KV Mechelen. Beerschot had het moeilijk, maar kwam na twintig minuten wel bijna op voorsprong na een dramatische terugspeelbal van Souza. De paal bracht redding voor de bezoekers. Mechelen voerde nadien weer de forcing en kwam na een halfuur verdiend op voorsprong. Cuypers stuurde Mrabti de diepte in en de Zweed rondde fraai af, 0-1. De openingstreffer was voor de vijandige supporters van beide teams het sein om enkele rookbommen op het terrein te gooien. De partij werd even stilgelegd, maar snel weer hernomen.

Het was pas na rust dat Beerschot het gaspedaal indrukte. Kansen creëren is echter een groot probleem voor de rode lantaarn. Aan de overkant waren er nog mogelijkheden voor Storm en invaller Druijf. Tien minuten voor tijd was er toch een reuzekans voor Noubissi, maar hij vond de paal op zijn weg. In de slotfase gebeurde er niets meer. Eindstand: 0-1.

