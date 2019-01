KV Mechelen wordt eerste bekerfinalist uit tweede klasse sinds 2001

Union schoot onder impuls van de alomtegenwoordige Percy Tau het best uit de startblokken, maar het was KV Mechelen dat de ban brak. Storm dribbelde zich vrij en zette hard voor richting Igor De Camargo (31.), die achterwaarts in doel kopte.

Ook na de rust was de start van Union fel. Tau kopte het leer eerst op de lat, en kon nadien niet profiteren van mistasten van doelman Verrips. De Brusselaars kregen dan ook het deksel op de neus, want net voorbij het uur zette de volledig vrijgelaten Tainmont de 0-2 op het scorebord.

Diep in de blessuretijd kreeg Union een eerredder, al was het Lemoine die de 1-2 voorbij zijn eigen doelman leek te duwen.

De tegenstander van KV Mechelen wordt AA Gent of KV Oostende. In de heenwedstrijd gekleurd door drie rode kaarten verwierf de kustploeg vorige week een goede uitgangspositie dankzij een 2-2 gelijkspel op verplaatsing in de Ghelamco Arena.

Woensdagavond (20u45) staan beide teams in de Versluys Arena opnieuw tegenover mekaar.

De finale wordt op 1 mei in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld.

De laatste tweedeklasser die de finale wist te bereiken, was Lommel in 2001. Toenmalig eersteklasser Westerlo pakte toen zijn voorlopig enige prijs na een 1-0 zege. Malinwa staat voor de zesde keer in de finale van de Beker van België. Dat gebeurde tien jaar geleden voor het laatst. Toen nam KRC Genk de oppergaai mee naar Limburg.

KV Mechelen won de beker één keer, in 1987.

Voor Union komt er zo een einde aan een fantastische bekerverhaal, waarin stadsrivaal Anderlecht en Racing Genk uitgeschakeld werden. De Brusselaars grijpen naast hun eerste bekerfinale in 105 jaar. De traditieclub speelde destijds twee finales, maar wist die wel telkens te winnen. In 1913 was Union te sterk voor Cercle, een jaar later voor Club Brugge.