KV Mechelen heeft het bestuursmandaat van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx beëindigd. Dat werd op een buitengewone algemene vergadering beslist. Penninckx, die in het gerechtelijk onderzoek rond modebedrijf FNG verdacht wordt van onder meer fraude, liet zich eerder al vervangen.

'Verbaasd'

In december vorig jaar liet Penninckx al weten zijn mandaat tijdelijk niet uit te oefenen. Op officiële vergaderingen van KV Mechelen nam een waarnemer zijn honneurs waar. Nu heeft de algemene vergadering van KV Mechelen het bestuursmandaat definitief beëindigd. De topman van FNG, vooral bekend van schoenenwinkels Brantano, bezit twee derde van de aandelen, maar mag niet meer deelnemen aan het dagelijkse bestuur. Penninckx werd twee jaar geleden hoofdaandeelhouder van Malinwa, nadat hij Olivier Somers had uitgekocht. Die laatste moest het AFAS-stadion verlaten wegens zijn betrokkenheid in 'Operatie Propere Handen'. Penninckx was niet betrokken bij dat matchfixingschandaal in het seizoen 2017-2018, maar kwam in een andere gerechtelijke procedure wel in opspraak. Samen met medeoprichters Anja Maes en Manu Bracke en twee advocaten die FNG bijstonden, werd hij officieel in verdenking gesteld. Het vijftal wordt verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Het onderzoek werd inmiddels ook uitgebreid naar witwassen. Penninckx is vrij onder strikte voorwaarden. De operationele werking van KV Mechelen is nu in handen van het directiecomité bestaande uit Luc Leemans, Frank Lagast, Gert Van Dyck en Thierry Lammar. Die laatste nam in februari de plek in van Hans van der Biesen.Penninckx reageerde 'verbaasd' op het verloop van de vergadering, 'waarbij de minderheidsaandeelhouders meenden rechtmatig te kunnen beslissen over zijn ontslag'. 'Ik ben nog altijd bereid mijn bestuursmandaat neer te leggen, maar dan moet de club een transparant bestuursmodel invoeren.' In die context verzocht Penninckx om onafhankelijke bestuurders te benoemen, die zouden waken over het belang van de club. 'Concreet zou dat betekenen dat het niet meer mogelijk zou zijn dat een individu zowel in de directieraad als in de raad van bestuur zetelt. Maar daarover wou men niet stemmen.' 'Aan al wie geelrood een warm hart toedraagt: Ik blijf supporter in hart en nieren. Ik ben bewogen over deze avond. Weet dat ik achter de club blijf staan in goede en ook in kwade tijden. Trotseert de hinderpalen, door dapperheid in nood', eindigde Penninckx zijn statement met een citaat uit het clublied.