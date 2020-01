Alleen een buitenlandse overnemer kan de kustclub nog redden. Wat zijn de scenario's?

De trainer is al nieuw, de volgende dagen krijgt KV Oostende wellicht ook een nieuwe eigenaar. Want: de rekeningen kloppen niet. Franck Dierckens, die in februari 2019 de aandelen van Peter Callant overam, tekende toen voor een substantiële kapitaalsverhoging en heeft zich het voorbije jaar 'gesmeten' bij stamnummer 31, maar ook de CEO van Diaz Sunprotection botste op de limieten van de kustclub. Net zoals zijn voorgangers Eddy Vergeylen, Yves Lejaeghere en Marc Coucke dat deden.

Uitzichtloos, besefte ook Dierckens, die tegen midden februari goed 2,5 miljoen nodig heeft om de proflicentie naar de kust te halen. Dat geld is er niet. En door alleen links en rechts te beknibbelen op de uitgaven komt KV Oostende niet eens in de buurt van dat bedrag. Hoe spijtig Dierckens het ook vindt, alleen een buitenlandse overnemer kan het profvoetbal in Oostende nog redden.

Momenteel liggen nog twee scenario's op tafel. In het ene geval kan de West-Vlaamse zakenman nog een deel (25 tot 40 procent) van de aandelen behouden - voor hem het ideale plan -, maar de kans is bijzonder groot dat hij straks al zijn aandelen (97 procent) moet verkopen.

De Amerikanen

'Iedereen in Oostende houdt de lippen stijf op elkaar over de identiteit van de overnemer, maar het gaat in elk geval over een Amerikaan die ook een club in de Engelse Premier League bezit', schreef ons zusterblad Krant van West-Vlaanderen.

Veel kandidaten zijn er niet. Zeven om precies te zijn. Stan Kroenke (supermarktketen Wal-Mart) bezit 100 procent van de aandelen in Arsenal, Wesley Edens heeft samen met een Egyptenaar een meerderheidsaandeel in Aston Villa, PEAK6 Investments heeft een kwart van Bournemouth in zijn portefeuille, Josh Harris en David Blitzer bezitten een minderheidsaandeel in Crystal Palace en Albert Smith heeft 10 procent van West Ham United in handen, terwijl de familie Glazer (Manchester United) en Fenway Sports Group (Liverpool) de groten der aarde leiden.

'De Amerikanen' zouden 5,5 miljoen geboden hebben, met de belofte dat de schulden aan Marc Coucke (6,2 miljoen) meteen zouden vereffend worden, maar Dierckens hoopt nog altijd op een scenario waarin hij zelf voorzitter kan blijven en op die manier de lokale verankering kan verzekeren. KV Oostende, meent de voorzitter, moet meer zijn dan een opleidingsclub waar een buitenlandse investeringsgroep aan de touwtjes trekt.

En: in het geval van een gedeeltelijke overname staat ook de rol van grootverdiener Patrick Orlans ter discussie. Het is een publiek geheim dat Dierckens en de algemeen directeur van KVO niet langer op dezelfde golflengte zitten. Twee kapiteins op een schip, dat heeft nooit gewerkt. Ook niet op een sloepje.

