KV Oostende wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group. Frank Dierckens blijft aan als voorzitter. Dat heeft de club zaterdag laten weten op zijn site.

In januari was er al een princiepsakkoord tussen beide partijen. Toen was volgens KVO de deal al voor 95% rond, maar dienden de laatste details nog onderhandeld te worden. Die zijn deze week in orde gebracht, waardoor de overname bekendgemaakt kon worden.

Voorzitter Franck Dierckens reageerde opgelucht op de site. 'Nu kunnen we ons terug volop focussen op de toekomst. Binnenkort zal de nieuwe structuur worden uitgetekend en gecommuniceerd.' Dierckens zal ook aanblijven als voorzitter. 'Het is alvast zeker dat ik voorzitter blijf. Ik ben blij dat ik zo de lokale verankering kan verzekeren en ik zal me in die functie vooral bezig houden met het extra-sportieve, operationele beleid. Daar ben ik intussen trouwens al volop mee bezig.'

Hoge schulden

KV Oostende kampt al enige tijd met te hoge kosten. Eind januari kwam uit dat de kustploeg vorig jaar zo'n 9,6 miljoen euro verlies leed. Dat zorgde voor een opgetelde schuld van maar liefst 23 miljoen euro. Met de hulp van de Amerikaanse investeerder moeten die kosten nu snel omlaag. 'We bekijken intern waar we nog verder kunnen bijsturen en het is de bedoeling dat de algemene kostenstructuur flink naar beneden gaat', vertelt Dierckens op de site. 'KVO verdient een gezond beleid op maat zonder megalomane beslissingen.'

Ook Financieel Adviseur Thorsten Theys is die mening aangedaan. 'De cijfers die werden gepubliceerd in de jaarrekening zijn uiteraard niet goed en hebben de noodzaak aan een herstructurering alleen maar duidelijker gemaakt. We zijn zeven maanden geleden aan deze opdracht begonnen en in die tijd werd elke factuur van de afgelopen 24 maanden omgedraaid en werd elk contract 6 keer herlezen. We hebben met deze aanpak de essentie gevonden van waar de limieten van de kosten -en opbrengstenstrucuur liggen. En die limieten zijn te lang als oneindig beschouwd.'

Rooskleurige toekomst

Omdat KVO in grote financiële problemen zit, kan een licentie voor volgend seizoen nog lastig worden. Theys heeft er alleszins een goed oog op. 'We zagen al op 31 december 2019, op basis van geauditeerde cijfers, dat we op de goede weg zitten. In vergelijking met 31 december 2018 is het verlies 3 miljoen euro minder op een periode van 6 maanden. Een lijn die we zonder twijfel gaan doortrekken. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat ons licentiedossier, dat maandag wordt ingediend, groen licht zal krijgen. Met de overname van PMG oogt de toekomst van KVO opnieuw rooskleurig én werd de lokale verankering verzekerd. Nu nog winnen tegen KV Kortrijk en we kunnen ook sportief wellicht op twee oren slapen.

Lees ook: Jonge wolf moet KVO leiden

In januari was er al een princiepsakkoord tussen beide partijen. Toen was volgens KVO de deal al voor 95% rond, maar dienden de laatste details nog onderhandeld te worden. Die zijn deze week in orde gebracht, waardoor de overname bekendgemaakt kon worden. Voorzitter Franck Dierckens reageerde opgelucht op de site. 'Nu kunnen we ons terug volop focussen op de toekomst. Binnenkort zal de nieuwe structuur worden uitgetekend en gecommuniceerd.' Dierckens zal ook aanblijven als voorzitter. 'Het is alvast zeker dat ik voorzitter blijf. Ik ben blij dat ik zo de lokale verankering kan verzekeren en ik zal me in die functie vooral bezig houden met het extra-sportieve, operationele beleid. Daar ben ik intussen trouwens al volop mee bezig.'KV Oostende kampt al enige tijd met te hoge kosten. Eind januari kwam uit dat de kustploeg vorig jaar zo'n 9,6 miljoen euro verlies leed. Dat zorgde voor een opgetelde schuld van maar liefst 23 miljoen euro. Met de hulp van de Amerikaanse investeerder moeten die kosten nu snel omlaag. 'We bekijken intern waar we nog verder kunnen bijsturen en het is de bedoeling dat de algemene kostenstructuur flink naar beneden gaat', vertelt Dierckens op de site. 'KVO verdient een gezond beleid op maat zonder megalomane beslissingen.'Ook Financieel Adviseur Thorsten Theys is die mening aangedaan. 'De cijfers die werden gepubliceerd in de jaarrekening zijn uiteraard niet goed en hebben de noodzaak aan een herstructurering alleen maar duidelijker gemaakt. We zijn zeven maanden geleden aan deze opdracht begonnen en in die tijd werd elke factuur van de afgelopen 24 maanden omgedraaid en werd elk contract 6 keer herlezen. We hebben met deze aanpak de essentie gevonden van waar de limieten van de kosten -en opbrengstenstrucuur liggen. En die limieten zijn te lang als oneindig beschouwd.'Omdat KVO in grote financiële problemen zit, kan een licentie voor volgend seizoen nog lastig worden. Theys heeft er alleszins een goed oog op. 'We zagen al op 31 december 2019, op basis van geauditeerde cijfers, dat we op de goede weg zitten. In vergelijking met 31 december 2018 is het verlies 3 miljoen euro minder op een periode van 6 maanden. Een lijn die we zonder twijfel gaan doortrekken. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat ons licentiedossier, dat maandag wordt ingediend, groen licht zal krijgen. Met de overname van PMG oogt de toekomst van KVO opnieuw rooskleurig én werd de lokale verankering verzekerd. Nu nog winnen tegen KV Kortrijk en we kunnen ook sportief wellicht op twee oren slapen.