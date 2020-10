Het KV Oostende van Alexander Blessin, ongeslagen sinds 15 augustus, is meer dan de hype van het seizoensbegin.

Alexander Blessin, de 47-jarige Duitse trainer van KV Oostende, was drie maanden geleden nog een nobele onbekende in ons land, maar nu hij met zijn ploeg twaalf punten uit zes wedstrijden gepuurd heeft, is dat anders. Nochtans was de voormalige coach van de U19 van RB Leipzig naar de Belgische kust gekomen met een reputatie. 'Wij willen een spelstijl ontwikkelen die gebaseerd is op Gegenpressing en data', gaf de nieuwe CEO Gauthier Ganaye begin dit seizoen aan. 'Na een intense rekruteringsprocedure is Alexander als beste kandidaat naar voren gekomen.' Na uitschuivers tegen Beerschot en Charleroi sloeg de methode-Blessin aan. De leerling van Ralf Rangnick laat met zijn KV Oostende de beste cijfers qua pressing noteren in de Belgische competitie. Een tegenstander krijgt bijvoorbeeld gemiddeld slechts 6,4 opeenvolgende passes tegen de kustboys. De cijfers bij balverlies zijn ook de hoogste uit de competitie, zo valt af te leiden uit het aantal duels, tackels en intercepties. KV Oostende had in het begin van het seizoen nog moeite om de inspanningen negentig minuten lang vol te houden, maar Blessin lijkt nu het recept gevonden te hebben om die intensiteit heel de match te brengen. Nochtans was de referentie op dat vlak tot nu toe Club Brugge. Met een minder getalenteerde kern doet KV Oostende beter dan de landskampioen. En dat is veelbelovend.