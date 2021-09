Hekkensluiter Beerschot blijft ook na het ontslag van Peter Maes in hetzelfde bedje ziek. Het verloor zaterdag met 3-1 bij KV Oostende.

De Ratten puurde slechts een schamel puntje uit hun eerste acht competitiewedstrijden, de Kustboys herpakken zich na een 0 op 9 en sluipen de top 6 binnen met 12 op 24.

De wedstrijd was slechts zeven minuten ver en Beerschot keek al tegen een dubbele achterstand aan. Makthar Gueye (5.) trof raak van op de penaltystip en Brecht Capon bracht de marge twee minuten later op twee doelpunten verschil. Mike Vanhamel voorkwam met de rust in zicht een derde fatale tegentreffer met reddingen op pogingen van opnieuw Capon en Thierry Ambrose.

Beerschot ging na de onderbreking meteen op zoek naar de aansluitingstreffer, maar zowel Issa Soumaré als Musashi Suzuki vonden David Hubert op hun weg. Dat gebrek aan efficiëntie brak de Antwerpenaren zuur op toen Alfons Amade (66.) de partij in een definitieve plooi legde. Verder dan de eerredder van Issa Soumaré (82.), na gestuntel in de Oostendse defensie, kwamen de bezoekers niet meer.

Later op de dag probeert KV Mechelen om 18u30 voor eigen volk de rug te rechten na de 7-2 pandoering op Anderlecht vorige zondag, terwijl Union tegelijkertijd gastheer speelt voor Zulte Waregem. Om 20u45 gaat op Mambourg nog de interessante affiche tussen het nog ongeslagen Charleroi en competitieleider Club Brugge door.

Vrijdagavond al rondde Eupen een trip naar Cercle Brugge succesvol af (1-2), waardoor het zich voorlopig naast Club Brugge op kop hijst met 14/24. Edo Kayembe (19.) tekende voor het openingsdoelpunt namens de Panda's, Charles Vanhoutte stelde 10 minuten voor rust gelijk. Diep in de tweede helft ontpopte Emmanuel Agbadou (81.) zich tot Eupense man van de match.

