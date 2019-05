De Noor Kare Ingebrigtsen is vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdcoach bij KV Oostende. De 53-jarige ex-coach van onder meer Rosenborg ondertekent er een contract voor twee seizoenen.

Dat maakte de kustploeg maandag bekend.

Ingebrigtsen zat sinds de zomer van vorig jaar zonder club en wordt bij KV Oostende de opvolger van Hugo Broos, met wie de samenwerking exact een week geleden beëindigd werd. Broos was er coach ad interim, bij de Kustboys was hij voordien als technisch en sportief directeur aan de slag en na het vertrek van Gert Verheyen nam hij even over als trainer.

Tot het einde van het seizoen - KVO heeft niets meer te winnen of verliezen - is Franky Van der Elst T1.

Prijzen

In Noorwegen pakte Ingebrigtsen met Rosenborg drie landstitels op rij, twee Bekers en twee keer de Supercup. 'Ik heb in Noorwegen alle prijzen gewonnen, dus ik wou mijn blik verleggen naar het buitenland', aldus Ingebrigtsen. 'Via mijn Belgische manager Gunter Thiebaut kwam ik in contact met Oostende. Ik had er aanvankelijk een goed gesprek met Hugo Broos, maar daarna ook met voorzitter Frank Dierckens en Guy Ghysel.

'De club kende een moeilijk seizoen, maar wil volgend seizoen een nieuwe start nemen. De voorzitter is razend ambitieus en dat sprak me enorm aan. Ik was aanwezig in het stadion tijdens de wedstrijd tegen Charleroi en ik zag dat er wel degelijk iets in deze ploeg zit. Op enkele cruciale posities is er nog versterking nodig, maar samen met Ghysel en de voorzitter ga ik nu aan de slag om verscheidene spelersprofielen te bekijken. Mits enkele gerichte versterkingen zullen we volgend seizoen zeker ons woordje meepraten', aldus de voormalige international.

De komst van de Noor naar Oostende is geen verrassing. 'Ingebrigtsen stond enkele weken geleden al met stip op één op onze kandidatenlijst', aldus voorzitter Frank Dierckens. 'We zijn dan ook verheugd dat we dit dossier hebben kunnen afronden.

'Kare bewees in Noorwegen al wat hij in zijn mars heeft en is nu ambitieus om zich ook buiten zijn vaderland te tonen. Tijdens onze gesprekken zaten we al snel op dezelfde golflengte en dat moet zich volgend seizoen ook vertalen op het veld.'