KVO voelt zich gedribbeld door Marc Coucke, maar tackelt terug en hoopt via het BAS alsnog in het profvoetbal te blijven.

De 2,7 miljoen voor de kapitaalsverhoging, de enige weg naar een proflicentie, werd door Pacific Media Group (PMG) geparkeerd op een geblokkeerde rekening. Wachtend op een akkoord tussen Alychlo - de vennootschap van Marc Coucke - en PMG, die 70 procent van de aandelen van Frank Dierckens wil overnemen. Coucke wil 6,2 miljoen schulden integraal en meteen recupereren, de kandidaat-investeerders willen dat bedrag zien verdwijnen en stelden een afbetalingsplan voor de nieuwe tribune voor: 10 jaarlijkse schijven van 900.000 euro, de volgende 40 jaar nog telkens 500.000 euro.Meer dan redelijk, vonden ze in Oostende, maar Alychlo schermde in januari met een investeringsgroep rond Iván Bravo, die akkoord was met de jaarlijks huurprijs (1,2 miljoen) en wél bereid zou zijn de schulden per direct terug te betalen. De club voelde zich gegijzeld en liet dat aan de licentiecommissie weten, maar een bewijs van 'kennelijke invloed' werd niet gevonden. 'Een schuldeiser die tracht terugbetaling te bekomen, is niet noodzakelijk een entiteit die een beduidende invloed uitoefent.' KVO hoopt het BAS wél te overtuigen en betwist ook de licentie van Anderlecht. Een laatste drukmiddel om een handtekening van Coucke te forceren. Lukt dat niet, dan is de club failliet en wordt de tribune eigendom van de stad Oostende. Een stadion staat er al, nu nog een club die er mag voetballen.