Journalist Peter t'Kint maakt de balans op van het voetbalweekend. Hij heeft het over Waasland-Beveren, play-off 1 en Romelu Lukaku.

Waasland-Beveren deed afgelopen weekend de slechtste zaak in de degradatiestrijd. Cercle Brugge en RE Mouscron ontsloegen eerder hun trainer. Had Waasland-Beveren dat beter ook gedaan?

Peter t'Kint: 'Waasland-Beveren heeft dat gedaan, met de komst van technisch directeur Roger Stilz zit er een tweede sterke man in de dug-out en de kleedkamer. Het is een duobaan geworden, die van coach bij de Waaslanders. Twee mensen weten meer dan een.'Bovendien werd de voorbije maand nog eens een extra assistent toegevoegd, er is voldoende kennis van zaken. Alleen kreeg niemand het gat in de defensie gedicht. Wellicht is dat dan toch een zaak van kwaliteit. En offensief teerde het te lang op de werkkracht van Frey of de flitsen van Koita, in Moeskroen zwaar aangetrapt. Een aderlating.'Het is een vreemd seizoen geweest voor de ploeg, maar dat ze er op vijf speeldagen van het einde nog dicht aanhangen, toont de weerbaarheid van de ploeg. Als die er is, waarom moet je dan van trainer veranderen? In het verleden nam de ploeg vaak zijn toevlucht tot dat soort wissels. Vorig seizoen zelfs twee keer, maar helpen deed het niet. Het kan dat er nog een ultiem schokeffect komt om na de interlandbreak alle mogelijke scenario's af te tasten, maar dat lijkt eerder een wanhoopsoffensief.'Je kan in vraag stellen of de voorbije maanden de juiste koers is gevaren. De kern is véél te groot, te vaak gaat kwantiteit er boven kwaliteit. Veel spelers met hetzelfde profiel, de club mist organisatorische structuur om echt uit het moeras van het degradatievoetbal te komen. Daar wordt werk van gemaakt, hoor je elk jaar. Ook nu weer. Wait and see, volgende zomer.'Op basis van wat je de afgelopen weken gezien hebt: welke drie ploegen gaan straks samen met Club Brugge play-off 1 in?T'Kint: 'Antwerp, KV Oostende en Anderlecht. Antwerp zal het deze week nog even lastig hebben, vanavond al om te beginnen bij een vlot voetballend OHL, maar recupereert daarna een aantal pionnen, die het de voorbije weken miste. Verkijk u niet op de Europese doelpuntenlawine, nationaal zit het stevig in mekaar. En er is wat bonus, tegenover de andere ploegen. Let wel, de kalender is nog stevig, met duels tegen Club Brugge, Anderlecht en KRC Genk op de slotspeeldag. Het wordt nog knokken.''Qua tegenstanders heeft KV Oostende het het makkelijkst, afgaande op de stand. Volgende maandag nog KAA Gent, en daarna is het scheidsrechter in de degradatiestrijd, met matchen tegen Cercle Brugge, Moeskroen en Waasland-Beveren. KV Oostende hanteert een voetbalstijl die fysiek zeer intens is. Dat zorgde voor een moeilijke start (aanpassing) en een dip bij het begin van de winter (zware, natte velden). Maar januari kwamen ze relatief ongeschonden door en volgende week is er weer een break om te herstellen. Dit laten ze niet meer los.''Voor stek vier gaan we toch voor Anderlecht. Geen evident programma (Club Brugge en Antwerp), maar Anderlecht presteerde dit seizoen al sterk in de topduels: dubbele winst tegen KRC Genk, winst van Antwerp, vier op zes tegen Standard. Vincent Kompany is in dat soort wedstrijden niet te beroerd om de bal aan de tegenstander te laten en meer aandacht te besteden aan de organisatie. Het is met een huurlingenleger in combinatie met jeugd ook vaak, niet alleen, een zaak van intrinsieke mentaliteit en concentratie. Dan speel je beter duels tegen toppers.'Romelu Lukaku had alweer een groot aandeel in de overwinning van Inter tegen Genoa. Is hij op dit moment de beste spits ter wereld?T'Kint: 'Eén van de beste, ongetwijfeld. Leider bij Inter, leider in de nationale ploeg. Fysiek, tactisch op het toppunt van zijn kunnen. Zijn snelle goal gisteren (al na 82 seconden, nvdr.) was pur sang Lukaku, geef hem een paar meter en hij valt niet meer af te stoppen. De passing, het overzicht, alles zit goed. De beste van Italië is hij zeker.' 'Een ander type dan Salah, die in Engeland de topschutterslijst aanvoert, ondanks de mindere periode van Liverpool. Zeker anders dan Messi, de topschutter in Spanje. Elk op hun manier leiden ze in hun land.''Maar de beste zit wellicht toch nog in Duitsland, bij het ongenaakbare Bayern. Robert Lewandowski zit toch alweer aan 28 doelpunten in de Bundesliga, in 22 matchen (eentje minder dan Lukaku, 18 goals in 23 wedstrijden). Ze hebben allebei evenveel assists, laten vergelijkbare cijfers in de passing zien. Het grote verschil zit hem nog in het defensieve werk van de Pool (ook door de manier van voetballen van Bayern). Zestien tackles (Lewandowski) vs zeven (Lukaku), 11 keer daarbij de bal gerecupereerd vs 2. Lewandowski scoort niet alleen meer - beker en Europees meegerekend al 32 dit seizoen, tegenover de 24 van Lukaku - hij is ook nog eens sterk in de omschakeling.'