In en rond Oostende worden huizen en flats gebouwd en verbouwd. Een stad in volle ontwikkeling, net als de voetbalclub.

September 2018, enkele weken na de competitiestart. In zijn bureau, een container op het oefencomplex, licht Hugo Broos zijn plannen toe. De nieuwe sportief directeur van KV Oostende beseft dan al dat hij voor een zware opdracht staat. De club kijkt na het vertrek van Marc Coucke tegen een gigantische loonmassa aan, financiële ruimte om de groep na een moeilijk seizoen - 11e plaats en het ontslag van Yves Vanderhaeghe - te versterken is er amper, de interim-trainer (Adnan Custovic) is vervangen door Gert Verheyen en er werd tot diep in de zomermercato gemarchandeerd.

...