Alexander Blessin komt over van de U19 van RB Leipzig, maar KVO zou misschien ook op andere vlakken gaan samenwerken met de Duitse topclub.

KV Oostende stelde onlangs de 47-jarige Duitser Alexander Blessin aan als nieuwe coach. Die was tot voor kort aan de slag bij de U19 van RB Leipzig. 'Ik heb in de laatste acht seizoenen altijd offensief voetbal gespeeld met veel jonge spelers. Ik kan niet wachten om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen', zegt hij op de site van RB Leipzig.

'Ik heb ook al de kans gehad om de stad en het stadion te bekijken, en daar ben ik erg verheugd over', zegt Blessin. 'Een compacte, gezellige arena vlak bij de zee, en dat in de sterke Belgische competitie.'

Volgens de site van RB Leipzig is de Duitse topclub ook van plan om samen te gaan werken met KV Oostende, bijvoorbeeld op het vlak van talentontwikkeling, zo wordt er geschreven.

Gauthier Ganaye, de Franse CEO van de kustboys, zegt daarover: 'Een rechtstreekse samenwerking, zoals die tussen RB Leipzig en Salzburg, is momenteel niet aan de orde. Wél zijn de relaties met Leipzig optimaal en sluiten we niet uit dat er, gezien de connecties van de nieuwe trainer, bijvoorbeeld spelers kunnen overkomen van Leipzig. Maar dat is voorlopig allemaal voorwaardelijk.'

Slechts 4 dagen coach

KV Oostende gaat dus niet verder met Adnan Custovic. Op 3 maart had de Bosniër het nog overgenomen van Dennis van Wijk bij KV Oostende. Op 7 maart stond Custovic aan de zijlijn toen er met 2-4 verloren werd van KRC Genk. Maar de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, tegen Cercle Brugge, kwam er door de coronacrisis niet meer van.

Custovic was dus eigenlijk maar vier dagen écht trainer van KVO, van 3 tot 7 maart.

Sinds Yves Vanderhaeghe er een goeie twee seizoenen aan de slag was, hield geen enkele trainer het langer dan tien maanden vol in de Versluys Arena. Hadden sindsdien achtereenvolgens de sportieve touwtjes in handen: Adnan Custovic, Gert Verheyen, Hugo Broos, Kare Ingebrigtsen, Dennis van Wijk en opnieuw Adnan Custovic.

