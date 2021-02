KV Oostende heeft zaterdag de drie punten thuisgehouden tegen KV Mechelen. In de mist werd het 2-0 aan de kust. Makhtar Gueye (27.) opende de score met een penaltygoal. Brecht Capon (86.) nam in het slot de twijfels weg tegen een strijdend Malinwa.

Malinwa was dichtbij de openingstreffer na 20 minuten. Druijf kopte een voorzet van Storm terug naar Mrabti, die met het hoofd tegen de paal besloot. Na hands van Bateau wees ref Put aan de overzijde naar de strafschopstip. Gueye faalde niet en zette KVO op voorsprong. Twee minuten later raakte Mrabti opnieuw de paal na een mislukte omhaal van Peyre, KV Oostende kwam goed weg. De kustploeg reageerde met een afstandsschot van Theate, maar Thoelen pakte uit met een goede save.

In de tweede helft werd met een fluogele bal gespeeld vanwege de opkomende mist. Een afgeweken schot van Schoofs ging net naast de kooi van KVO-doelman Hubert. De thuisploeg werd bij de keel gegrepen door KV Mechelen. Een afstandsschot van Druijf spatte uiteen op de paal. In de herneming trapte Shved via Tanghe over doel. Toch wist KV Oostende terug te prikken. Oog in oog met Thoelen trapte Kvasina op de KVM-doelman. Aangezien de bezoekers hun overwicht verzuimden om te zetten in een doelpunt, kregen ze het deksel op de neus. Bij een snelle counter bediende Hjulsager na een lange ren Capon, die de 2-0 tegen de touwen duwde. In blessuretijd duwde Druijf de eerredder naast. KV Mechelen leed zo zijn eerste uitnederlaag sinds begin oktober, toen Antwerp met 4-1 te sterk was. KV Oostende verloor al bijna vier maanden niet meer op eigen terrein, op 8 november haalde Club Brugge het met 1-3 in de Diaz Arena.

KV Oostende nestelt zich dankzij de zege steviger in de top vier en blijft in de running voor Play-off 1, met nog vijf speeldagen voor de boeg. De kustploeg is vierde met 46 punten. Dat zijn er evenveel als nummer drie Genk, dat vrijdag met 1-2 won van Charleroi. KV Mechelen is negende met 40 punten.

