KV Oostende ontsloeg vandaag zijn coach Dennis van Wijk. Christian Vandenabeele, redacteur bij Sport/Voetbalmagazine, is niet verrast, zegt hij in een eerste reactie.

Dennis van Wijk volgde bij KV Oostende Kare Ingebritsen op, die eind 2019 naar het Cypriotische APOEL Nicosia vertrok. KVO koos toen met hem voor iemand die de club en de competitie heel goed kent, maar stelt zeven speeldagen en 4 op 21 punten later vast dat de mayonaise met de spelersgroep niet pakt.

'Er kwamen vanuit de club al snel signalen dat Van Wijk in zijn communicatie te hard was voor de jonge spelers in de groep, dat zijn keiharde aanpak voor sommigen verlammend werkte', zegt Christian Vandenabeele, redacteur van Sport/Voetbalmagazine, in een eerste reactie.

'Ook zijn communicatie naar buiten uit vond niet iedereen in de club bekrachtigend voor de spelers. Na de 0-3-nederlaag tegen KV Kortrijk verklaarde Van Wijk: 'We hebben maar één keer in 26 wedstrijden de nul kunnen houden en voorin komen we maar niet tot scoren. Of ik me zorgen maak? Ik maakte me al zorgen toen ik aangesteld werd, gezien onze positie in het klassement.'

Intussen is KV Oostende in het klassement gezakt naar de voorlaatste plaats met slechts twee punten meer dan het laatst geklasseerde Waasland-Beveren en maakt iedereen in de club zich meer zorgen dan ooit.

Zaterdag ontvangt KV Oostende KRC Genk. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie speelt het uit bij Cercle Brugge.

