Tijdens de twintigste speelronde van de Jupiler Pro League heeft hekkensluiter Beerschot zaterdag op eigen veld tegen KV Oostende een slechte zaak gedaan in de strijd om het behoud (0-2). De Ratten blijven troosteloos laatste met 9 punten, terwijl de Kustboys in de middenmoot kamperen met 23 punten.

De eerste helft had aanvankelijk weinig om het lijf op het Kiel, maar de thuisploeg moest met de rust in zicht toch een dubbele opdoffer incasseren door toedoen van Thierry Ambrose (41.) en Makhtar Gueye (42.). Mike Vanhamel behoedde zijn team zelfs nog voor een 0-3 ruststand met een knappe zweefsprong op een vrije trap van net buiten de zestienmeter.

Javier Torrente greep halverwege in met een driedubbele wissel. Die luidde echter geen ommekeer in: Reda Halaima trapte voorlangs en invaller Lawrence Shankland geraakte tot drie keer toe niet voorbij een alerte Guillaume Hubert. Bezoekende aanvoerder Steven Fortes mocht een kwartier voor tijd vervroegd inrukken met een tweede gele kaart. Ook Beerschot beëindigde de wedstrijd met een man minder na rechtstreeks rood voor Stipe Radic.

Om 18u30 is het uitkijken naar het treffen tussen competitieleider Union Sint-Gillis en het herboren Cercle Brugge in het Dudenpark. Tegelijkertijd vindt met Zulte Waregem-KV Mechelen ook de eerste wedstrijd na het Francky Dury-tijdperk plaats aan de Gaverbeek. AA Gent en Sint-Truiden besluiten om 20u45 de voetbalzaterdag op het hoogste Belgische voetbalniveau.

