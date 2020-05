Ook KV Oostende blijft uitkomen in de Jupiler Pro League. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de kustploeg zondag de licentie 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021 toegekend.

KV Oostende maakte zich begin april geen illusies en kreeg wegens het uitblijven van een overnamedeal geen licentie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De licentieaanvraag was gebaseerd op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door de Amerikaanse investeerder Pacific Media Group zou worden doorgevoerd. In afwachting van witte rook tekende de club van voorzitter Dierckens alvast beroep aan bij het BAS. Vorige week rondde KVO de overnamedeal helemaal af, waardoor de financiële injectie wel kon gebeuren.

In een videoconferentie probeerden Dierckens, enkele bestuursleden en de advocaten van de club met hun dossier ook licentiemanager Nils Van Brantegem en de drie zetelende arbiters van het BAS daarvan te overtuigen. Na een zitting van ruim drie uur was er echter nog geen witte rook. De bankgaranties voor de kapitaalsverhoging ontbraken. KVO kreeg uitstel tot vrijdag, en legde op een extra zitting van een kwartier de stukken neer die de bankgaranties voor de kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro aantoonden.

De drie eersteklassers die in eerste zit geen proflicentie kregen, KV Oostende, Standard en Moeskroen keerden voor het BAS allemaal het tij. Of Waasland-Beveren, na 29 speeldagen de rode lantaarn in 1A, nu degradeert, is evenwel onduidelijk. Dat hangt af van de beslissingen van de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdag, over onder meer een competitiestop en het competitieformat.

KVO-voorzitter Frank Dierckens haalt opgelucht adem. 'De voorbije maanden waren een rollercoaster aan emoties', reageerde Dierckens zondagavond. 'Het werd ons ook niet altijd eenvoudig gemaakt, maar we zijn altijd blijven strijden en dat harde werk werd nu beloond', aldus Dierckens.

