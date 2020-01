KV Oostende hoopt om de investeringsdeal met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group binnen de vijf dagen af te ronden. Dat maakte de kustploeg vrijdag bekend. 'De overeenkomst is voor 95 procent rond', aldus KVO-voorzitter Frank Dierckens. 'Onze club is financieel gered.'

Dierckens meldde het nieuws donderdagavond ook al op een nieuwjaarsreceptie aan een 500-tal aanwezige supporters. KV Oostende onderhandelt exclusief over een overname met de Amerikaan Paul Conway, samen met de Chinees-Amerikaanse miljardair Chien Lee onder meer actief in de reissector. De Pacific Media Group is al eigenaar van de Zwitserse eersteklasser FC Thun en de Engelse tweedeklasser Barnsley, en investeerde ook in het Franse Nice. De Amerikaanse investeerders - aangebracht via Luc Devroe - willen niet de volle pot, waardoor Dierckens aan boord kan blijven als voorzitter. Hij zou zo'n kwart van de aandelen van de kustploeg behouden.

'Er is nu een exclusiviteit van vijf dagen, wat betekent dat we in deze periode niet met andere partijen mogen onderhandelen. Beide partijen hebben de intentie om met elkaar in zee te gaan en deze deal af te ronden', legt Dierckens uit op de website. De voorzitter van KVO hoopt de overeenkomst binnen vijf dagen te sluiten. Veel tijd rest er niet meer. Tegen 15 februari moet de club een licentiedossier indienen bij de voetbalbond. 'Het kan dan wel nog een tweetal weken duren voor alle documenten opgesteld en ondertekend zijn.'

KV Oostende verkiest Pacific Media Group boven de steenrijke Amerikaanse investeerder David Blitzer, co-eigenaar van Crystal Palace in de Engelse Premier League, omdat er een plan op lange termijn op tafel ligt. 'Ze stelden ons een duidelijk sportief plan voor, met ook veel aandacht voor de jeugdwerking. In voorstellen van andere geïnteresseerden zouden we louter een satellietclub worden', aldus Dierckens. 'Ik wil ten allen tijde een zekere eigenheid behouden. Daarom ben ik ook blij dat ik in deze deal aan boord kan blijven als voorzitter. Niet omdat ik per se wil vasthouden aan mijn postje, wel omdat de lokale verankering zo verzekerd blijft.'

De Amerikaanse investeerders nemen in de deal wel het sportieve beleid over van het huidige bestuur. "Bedoeling zou zijn dat ik mij focus op het operationele en dat de nieuwe partij, samen met Guy Ghysel en de trainersstaf, het sportieve beleid bepaalt", zegt Dierckens, die voorts geen details over de overeenkomst geeft.

