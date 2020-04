Nog altijd geen witte rook in het overnamedossier van KV Oostende, dat afscheid neemt van zestien spelers.

Eind vorige week kregen de spelers en trainers te horen dat er in hun loon zou worden gesnoeid: ze konden nog 30 procent overhouden, met een minimum van 4000 euro bruto. Na een dagje onderhandelen werd een compromis bereikt: de lonen van maart worden volledig gestort, in april moet slechts ...

Eind vorige week kregen de spelers en trainers te horen dat er in hun loon zou worden gesnoeid: ze konden nog 30 procent overhouden, met een minimum van 4000 euro bruto. Na een dagje onderhandelen werd een compromis bereikt: de lonen van maart worden volledig gestort, in april moet slechts 50% worden ingeleverd en niemand zou minder verdienen dan 5000 euro bruto per maand. Op het einde van deze maand wordt gekeken wat er met de lonen van mei en juni zal gebeuren. Voorzitter Frank Dierckens ging met een stevige bezem door de kern en besliste om de optie in de contracten van Joseph Akpala, William Dutoit, Goran Milovic, Renato Neto en Ronald Vargas niet te lichten. Nog elf andere spelers (einde contract/gehuurd) mogen ook vertrekken, onder wie kustzoon Michiel Jonckheere. De voorzitter/hoofdaandeelhouder is na de mislukte overname nog niet van plan de handdoek te gooien, maar de club heeft nog altijd een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro nodig om het dossier door de licentiecommissie te krijgen. Investeringsgroep Pacific Media Group haakte (voorlopig?) af omdat het geen akkoord kon bereiken met de nv Alychlo, het bedrijf van Marc Coucke, verhuurder van het stadion en schuldeiser voor 6,2 miljoen - een bedrag dat in Oostende wordt betwist. Lukt dat ook deze week niet, dan is de club van plan om de licentie van Anderlecht wegens belangenvermenging van Coucke aan te vechten.