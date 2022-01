De Duitser Alexander Blessin is niet langer coach van KV Oostende. Hij gaat aan de slag bij het Italiaanse Genoa, dat de contractueel vastgelegde verbrekingsvergoeding betaalt. Dat laat de kustploeg woensdagavond weten.

Blessins assistent Markus Pflanz neemt over tot er een nieuwe hoofdtrainer is aangeduid. De 48-jarige Blessin coachte Oostende sinds het begin van vorig seizoen. Hij loodste de ploeg naar een knappe vijfde plaats in de reguliere competitie, wat hem de titel 'Trainer van het Jaar' opleverde.

Dit seizoen, na het vertrek van een rist sterkhouders, loopt het minder en staat Oostende vijftiende met 23 punten uit 21 matchen. Bij Genoa, de ploeg van Zinho Vanheusden, zocht men een nieuwe trainer na het ontslag van de Oekraïense oud-topspits Andrei Sjevtsjenko.

KVO bereikte een akkoord met @GenoaCFC over de overgang van Alexander Blessin. Genoa betaalt de clausule, assistent Markus Pflanz neemt over tot er een nieuwe coach is.@GGanaye: Dit is een emotioneel moment maar we wisten dat deze dag ooit zou komen.



