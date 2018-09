KV Oostende zkt. doelpunten

Gert Verheyen zat na de openingswedstrijd tegen Royal Excel Mouscron al met gemende gevoelens. Weinig of geen bezieling voor de rust (0-1), maar na een betere tweede helft toch gewonnen (2-1). Met dank aan Brecht Capon en Fernando Canesin, de Braziliaan die vorig seizoen 1 keer had gescoord. De rechtsbuiten tekende wel voor 10 assists, maar met zijn kwaliteiten moest hij ook zélf beslissender zijn, vond Verheyen. Door de tactische keuzes (3-4-2-1) moest hij in een iets meer teruggetrokken positie voetballen, maar hij kreeg het vertrouwen van zijn coach. 'Als je het goed doet en er zelf in gelooft, da...