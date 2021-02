KVK Tienen viert in 2021 de honderdste verjaardag van zijn ontstaansclub Racing Tienen, maar ook de veertigste verjaardag van de huidige fusieploeg. De grote festiviteiten vallen momenteel in het water, maar toch viert Tienen het in stijl.

Exact honderd jaar geleden stond het Tiense suikerbedrijf mede aan de wieg van Racing Tienen. Tot vandaag is het bedrijf nog steeds een trotse partner van KVK Tienen, de club die veertig jaar geleden ontstond uit een fusie tussen Racing en Voorwaarts tienen. Die band met de stad vinden de Hagelanders belangrijk. Op de website van de club valt dan ook te lezen dat het 'City marketing avant la lettre' is.

'Wij zijn een regionale ploeg die zich baseert op medewerkers en spelers uit de regio', zegt voorzitter Johan Vos trots. Dat is een bewuste keuze. In de 21e eeuw legde de club een onstabiel pad af in de amateurreeksen. Tussen 2006 en 2012 speelde het nog in de toenmalige tweede klasse, maar sindsdien ging het bergafwaarts. Na een degradatie volgden financiële problemen, een vereffening en een herstart op het derde amateurniveau, de vijfde trede op de voetballadder in België.

Vos werd in 2018 preses van de Vlaams-Brabantse vereniging en zag direct wat hij moest aanpakken: 'Ik installeerde in samenspraak met mijn voorgangers een hecht team rond mij waarin ieder binnen zijn vakgebied een impact heeft en ruimte krijgt om zich te profileren. In de drie jaren voor mij passeerden er zeven coaches, daarna hadden we drie jaar hetzelfde trainersteam. Daar kwam dit jaar Bart Vanhoudt, eerder T1 van Thes Sport, nog bij.'

Sinds Vos' komst promoveerde Tienen tweemaal op een rij, zij het met een beetje geluk. 'We stonden net eerste toen de bond besliste de competitie vanwege de coronacrisis stil te leggen. Maar goed, we stonden wel het volledige seizoen bovenaan. Dat is geen toeval meer, hé', vindt Vos. Dat sportieve succes heeft de club geen windeieren gelegd. Tegenwoordig komen spelers zich zelfs spontaan aanbieden, waar De Suikerboys ze vroeger zelf moest zoeken.

Ondanks het lastige coronajaar heeft de stad Tienen vandaag een financieel stabiele voetbalploeg. Het afgelopen jaar kon het teren op technische werkloosheid, maar is er ook extra geld in het laatje gekomen. 'Onze sponsorbudgetten zijn met vijftien procent gestegen', bevestigt Vos.

Of de club ook al aan het profvoetbal mag denken? Nog niet onmiddellijk. 'Dankzij onze geschiedenis hebben we met het Bergéstadion een accommodatie waar maar enkele aanpassingen aan zouden moeten gebeuren, maar de kosten om aan de licentievoorwaarden voor 1B te voldoen, zijn hoog. Als die kans zich voordoet, moeten we die optie eens rustig bekijken, maar we moeten realistisch zijn en eerst prioriteiten stellen. Zo is een nieuw kunstgrasveld voor het jeugdcomplex er daar een van.'

Verjaardag vieren?

In 2021 viert KVK Tienen dus twee verjaardagen, maar dat feest valt momenteel een beetje in het water. 'Momenteel kunnen we het niet vieren, maar als de gezondheidssituatie het toelaat, zullen er in de zomer zeker nog festiviteiten plaatsvinden. We hebben zeker nog plannen, maar de uitwerking daarvan hangt af van de externe factoren.'

De veertigste verjaardag is alvast wel gehuldigd. De Belgische verantwoordelijke van het Italiaanse sportkledingmerk Macron, de trouwe shirtsponsor van de ploeg uit het Hageland, nodigde de bestuursleden uit op het hoofdkwartier in Bologna. Daar werd een retroshirt ontworpen dat gebaseerd is op het tenue waarin de fusieclub zijn eerste seizoen speelde.

'Eerst vond ik dat raar om voor zo'n ontwerp die reis te maken, maar uiteindelijk zijn we daar een halve dag mee bezig geweest. Dat is wel de moeite om mee te maken. Het zijn ook niet enkel de twee strepen, maar ook allerlei details aan de kraag of op de mouwen. Onder andere Lazio speelt met hetzelfde concept. Hoeveel amateurclubs kunnen dat zeggen?'

