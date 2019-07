Na een turbulente voorbereiding begint KV Mechelen vanavond officieus aan hun seizoen als kersverse eersteklasser. Wouter Vrancken blikt terug op de gerechtelijke rompslomp van de afgelopen weken.

Vlak voor aanvang van ons gesprek met hoofdcoach Wouter Vrancken komt er een nieuwe, definitieve uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) binnen: KV Mechelen mag wel in 1A aan de competitie beginnen, maar niet in de Croky Cup (die KV Mechelen vorig seizoen won, red.) en niet in een Europese competitie. Vier bestuurders zijn schuldig bevonden, maar de club degradeert niet.

Geen beker, geen Europees voetbal: welke doelen stelt u zichzelf dit seizoen?

'Het missen van Europees voetbal is zuur, maar als club moeten we nu vooral een volgende stap zetten: we moeten opnieuw een stabiele eersteklasser worden. Er mogen zeker nog wat gerichte versterkingen bij, maar met deze kern komen we al goed gewapend aan de start van de competitie.'

'Buiten de degradatiezone blijven is ons eerste doel. Als promovendus moet je realistisch zijn: in het midden van de rangschikking eindigen zou geweldig zijn. Alles hoger is meegenomen.'

Kunt u moreel met deze uitspraak leven?

'Als er werkelijk verkeerde zaken gebeurd zijn, moet er een duidelijke straf volgen. Dat is niet meer dan normaal. Maar dan moeten we wel op basis van gerechtelijke bewijzen handelen en niet op basis van vermoedens. En dan is het nog maar de vraag of het om individuen gaat of om de club op zich.'

'De eventuele feiten waarrond de hele zaak draait dateren bovendien van voor mijn aanstelling als hoofdtrainer hier, en ook de spelersgroep is sindsdien grondig veranderd. Ik voel me daar niet persoonlijk mee verbonden.'

Lang voor duidelijk werd in welke competitie jullie mochten aantreden, verkocht KV Mechelen al 10.000 abonnementen. De rood-gele supporters malen niet om een telefoontap meer of minder?

'Juist wel. Meer dan wie ook willen zij dat hun club correct handelt, zoals zij zich in het verleden ook altijd correct opgesteld hebben. De mensen in de tribune maken de club. In goed en in slechte momenten. Dat bleek deze zomer nog maar eens, met die abonnementenverkoop, net als jaren geleden toen ze de club van het faillissement gered hebben.'

Maar was u trainer van Beerschot, dan zat u nu toch flink te vloeken?

'Dat weet ik nog zo niet. Uiteindelijk moet je zo'n promotie in eerste instantie nog altijd op het veld afdwingen, en daarin zijn wij vorig seizoen sterker gebleken dan Beerschot. Wij hebben recht op 1A.'

