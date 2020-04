Hoofdaandeelhouder van KV Mechelen Dieter Penninckx zegt dat de impact van de coronacrisis op zijn bedrijf geen effect zal hebben op de club.

De coronacrisis treft de retailsector diep, zo ook FNG, de modegroep waarvan KV Mechelentopman Dieter Penninckx mede-eigenaar en CEO is. FNG overkoepelt honderden winkels die nu dicht moeten blijven. Maar Penninckx zegt dat de KV-fans niet hoeven te vrezen dat hij daardoor zal morrelen aan zijn investering bij Malinwa. Penninckx gaf eerst twee miljoen euro voor 35% van de KV-aandelen en kocht in 2019 nog eens een even groot pakket. 'Dat staat los van FNG', verzekert hij. Eerder noemde hij zijn eerste participatie in KV ook al ' for the long run', betaald met geld dat hij makkelijk kan missen dus. Daarnaast is KV bijna zelfbedruipend, stelt Penninckx, 'ondanks het stopzetten van de competitie. Play-off 2 is toch niet lucratief. En play-off 1 was niet gebudgetteerd. Belangrijk voor volgend seizoen wordt wel: wanneer spelen we weer voor publiek? Maar meer dan 5000 KV-fans willen hun abonnement nu al kopen.' Steun van zijn fans kreeg KV ook al toen de club in juli aansprakelijk bleek voor matchfixing. Die zaak deed vragen rijzen over een nieuwe proflicentie voor KV. Volgens de bondsregels mag geen 'juridisch verbonden entiteit' veroordeeld zijn voor matchfixing. Maar juristen penden daar voor KV een hele bundel over vol, waarna de Licentiecommissie zich tevreden stelde met het ontslag van de betrokken bestuurders. Zo is het beoogde doel van de regels gevolgd, zegt KV.