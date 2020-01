Na iets meer dan zes jaar nam KV Oostende afscheid van Patrick Orlans.

Vorige week nam KV Oostende afscheid van algemeen directeur Patrick Orlans, in dienst sinds november 2013 en een van de laatste vertrouwelingen van Marc Coucke, die al een tijdje op gespannen voet met voorzitter Frank Dierckens leefde. Ook een boekhouder uit het 'kamp-Orlans', die spelers en medewerkers tegen de voorzitter opzette, werd bedankt. De relatie tussen Orlans en Dierckens was al een tijdje verzuurd. Eind vorig jaar, toen KVO op zoek moest naar vers geld om de licentievoorwaarden te kunnen invullen, berichtte een dagblad dat de algemeen directeur met zijn prestatiegericht contract om en bij de 40.000 euro per maand cashte. Gelekt door een bron binnen de club en het begin van een lange rij achterhoedegevechten, waarin de twee fundamenteel van mening verschilden over de koers die de club moest volgen. Orlans had de voorbije weken de kant gekozen van ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen, die 3 procent van de aandelen van de club in zijn bezit heeft en brood zag in een totale overname van een Amerikaanse investeringsgroep. Daarmee stond het duo lijnrecht tegenover de voorzitter, die zich sterk maakt dat een ander investeringsbedrijf tussen de 75 en 80 procent van de aandelen zal overnemen. Een definitief akkoord is er nog niet, maar de plannen van Paul Conway (Pacific Media Group) en Chien Lee (NewCity Capital) krijgen steeds meer vorm. De stoel van Orlans zal worden ingenomen door Gauthier Ganaye, met wie de twee investeerders eerder al samenwerkten bij Barnsley Football Club (CEO) en OGC Nice, waar hij in januari 2019 met zijn 31 jaar de jongste voorzitter van de Ligue 1 werd. Amper acht maanden later, na de verkoop aan INEOS, werd hij doorgestuurd aan de Côte d'Azur. Het is de bedoeling dat Ganaye de algemene leiding van de club in handen neemt en daarin wordt bijgestaan door Guy Ghysel (sportief), Geert Vergauwe (commercieel) en Dierckens (operationeel), die voor de lokale verankering moeten zorgen.