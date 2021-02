In januari speelde Fashion Sakala, de spits van KV Oostende, zeven wedstrijden. De balans: 7 goals en 1 assist. Aan Sport/Voetbalmagazine deed hij uitgebreid verhaal over zijn leven, en kort over het geheim van zijn succes.

Fashion Sakala: 'Als er een nieuwe coach komt, moet je luisteren naar wat die man wil. En dan als speler beslissen of hij gelijk heeft of niet. Je kunt als speler exact uitvoeren wat de coach vraagt, of iets anders brengen dat resultaten oplevert, als je voeltdat de coach geen gelijk heeft.'

Hij doet dus niet altijd wat de trainer vraagt? Sakala: 'Ik probeer te combineren. (lacht) Het is belangrijk wat een coach zegt, maar je moet tegelijk ook je hoofd gebruiken. De ene keer doe je wat de coach vraagt, een andere keer iets wat misschien een beter resultaat oplevert. Geen trainer die dan zal durven te klagen. Wat ik allemaal al gehoord heb... 'Fashion, jij kunt als linkerwinger spelen.' 'Fashion, voor mij ben je een spits.' 'Fashion, ik zie je op de rechterflank.' 'Fashion, je bent in mijn ogen een middenvelder.' Enzovoort.'

Inmiddels weten ze in Oostende, waar Alexander Blessing zijn zevende coach is in drie jaar tijd, heel goed wat hij is: een spits. Sakala: 'Laat het ons zo stellen: ik heb van elke coach hier al heel veel geleerd en ben nu een veel betere speler dan drie jaar geleden. Toen ik de eerste keer met de huidige coach sprak, zei die: ik heb een fantastisch plan met jou en als je dat uitvoert, zul je veel scoren. Ik moest de ruimte in de rug van de verdedigers zoeken en bij balverlies de eerste zijn die druk zette. Ik weet nog dat ik toen dacht: ja ja, zeer goed, zien of dat werkt, maar als het niet lukt, doe ik wel wat ik denk dat goed is voor het team. Maar het werkte.'

Lees het volledige interview met Fashion Sakala in Sport/Voetbalmagazine van 3 februari of in onze Plus-zone.

Fashion Sakala: 'Als er een nieuwe coach komt, moet je luisteren naar wat die man wil. En dan als speler beslissen of hij gelijk heeft of niet. Je kunt als speler exact uitvoeren wat de coach vraagt, of iets anders brengen dat resultaten oplevert, als je voeltdat de coach geen gelijk heeft.'Hij doet dus niet altijd wat de trainer vraagt? Sakala: 'Ik probeer te combineren. (lacht) Het is belangrijk wat een coach zegt, maar je moet tegelijk ook je hoofd gebruiken. De ene keer doe je wat de coach vraagt, een andere keer iets wat misschien een beter resultaat oplevert. Geen trainer die dan zal durven te klagen. Wat ik allemaal al gehoord heb... 'Fashion, jij kunt als linkerwinger spelen.' 'Fashion, voor mij ben je een spits.' 'Fashion, ik zie je op de rechterflank.' 'Fashion, je bent in mijn ogen een middenvelder.' Enzovoort.'Inmiddels weten ze in Oostende, waar Alexander Blessing zijn zevende coach is in drie jaar tijd, heel goed wat hij is: een spits. Sakala: 'Laat het ons zo stellen: ik heb van elke coach hier al heel veel geleerd en ben nu een veel betere speler dan drie jaar geleden. Toen ik de eerste keer met de huidige coach sprak, zei die: ik heb een fantastisch plan met jou en als je dat uitvoert, zul je veel scoren. Ik moest de ruimte in de rug van de verdedigers zoeken en bij balverlies de eerste zijn die druk zette. Ik weet nog dat ik toen dacht: ja ja, zeer goed, zien of dat werkt, maar als het niet lukt, doe ik wel wat ik denk dat goed is voor het team. Maar het werkte.'Lees het volledige interview met Fashion Sakala in Sport/Voetbalmagazine van 3 februari of in onze Plus-zone.