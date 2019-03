Kylian Hazard analyseert zijn voetballende broers: 'Ethan is de beste van ons vier'

Over Eden: 'Hij is de grootste eter van ons allemaal, maar het gaat rechtstreeks naar zijn dijen. Daarom is hij zo snel. Geen idee welke kwaliteit ik van Eden zou willen pikken. Zijn dribbels? Nee, want ik heb ook een goede dribbel in de benen. (lacht) Geef mij maar het gemak waarmee hij de knop kan omdraaien. Hij weet wanneer de speeltijd gedaan is.'

Over Thorgan: 'Hij kan zichzelf helemaal wegcijferen. En wanneer hij een doel heeft uitgestippeld, zal hij er alles aan doen om dat te realiseren. Ik doe het rustig aan en dat mankement moet er dringend uit. Thorgan heeft een onberispelijke mentaliteit en daarom staat hij al vijf jaar aan de top.'

Over Ethan: 'Van ons vier is hij de beste. Alleen beseft hij het nog niet. Je zou hem eens aan het werk moeten zien... Hij lijkt een beetje op mij. Hij sjot liever in de tuin met zijn maten dan een profcarrière na te streven. Hij is intelligent. Ongelooflijk intelligent zelfs. Op dit ogenblik heeft hij maar een probleem: hij is aan het puberen. Hij weigert te werken en hangt de rebel uit.' (lacht)

Over papa Thierry: 'Ik weet niet waarom, maar iedereen klopt bij mijn vader aan als ze iets nodig hebben. Als je hem met respect behandelt, zal hij je altijd proberen te helpen. Hij is heel correct - naar mijn mening is hij té rechtschapen - en hij is veel te braaf voor de voetbalwereld. Mensen zoals mijn papa kom je zelden tegen in het milieu. Met Braine heeft hij nu een mooi project in handen op een lager niveau. En ik vind het prachtig wat hij met de club van plan is.'

Over mama Carine: 'Er lopen geen twee mensen zoals mijn mama rond op deze wereld. Vooral haar onbezorgdheid verbaast mij. Net als haar liefde voor haar kinderen en haar vrijgevigheid. Ze denkt niet altijd rationeel na - wat haar betreft zijn wij altijd de beste. Ze ziet nooit het negatieve. Het is een echte mama, quoi.'