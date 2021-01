Cercle Brugge zet alle zeilen bij in de degradatiestrijd. Drie vragen aan Peter t'Kint, die groen-zwart volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

1. Waarom besliste Cercle om Kylian Hazard op non-actief te zetten?Peter t'Kint: 'We hebben er gisteren de Facebook van Cercle even op nagekeken, populair was de beslissing niet. De fans spuwden Paul Clement uit. Anderzijds hebben wij de Engelsman de voorbije maanden leren kennen als iemand die voortdurend positief uit de hoek probeert te komen, iemand die als opleider/coach probeert zijn spelers te motiveren, hun jeugdzonden vergeeft en eeuwig herbegint.'Maar: spelers moeten toch ook een beetje mee willen. Komende zomer wordt Kylian Hazard 26. Dan mag je, in een geheel met veel jongeren, stilaan toch wat volwassenheid tonen, zelfs leiderschap. Een achternaam alleen is niet voldoende, tenzij in het begin, om deuren te openen. Daarna is het aan jou.'Thorgan heeft dat goed begrepen, Kylian (nog) niet. Wie wil meespelen in die mooie wereld die profvoetbal is, moet inzet koppelen aan werkkracht en vechtlust. Zeker als je onderin staat.'We kunnen het betreuren, maar de 'artiesten' die alleen in balbezit wat kunstjes laten zien, veelal kiezen voor de solo (en vaak balverlies) en daarmee overeind blijven, gaan er langzaam uit. Het is werken, zeker bij de vereniging.''Vorig seizoen stond Kylian 27 keer op het veld: 1 goal, 2 assists. Dit seizoen, ondanks wat waarschuwingen en een dunne spoeling op zijn positie, links in de hoek: 1 goal en 3 assists. Dat is te weinig bepalend om fratsen te vergoelijken. 'Vergelijk dan met Anthony Musaba, op de rechterflank. Hij moest de sprong maken van de Nederlandse tweede klasse naar de Belgische 1A, is in december pas 20 geworden, maar heeft nu al wel 5 goals en 3 assists. Dan word je niet snel op non-actief gesteld, zelfs al presteer je minder, zoals de Nederlander ook al wel deed.'2. Hoeveel krediet heeft Paul Clement nog?Peter t'Kint: 'Veel, tenzij zijn 'bazen' ons al weken flagrant voorliegen, want op elke vraag loven ze de coach. Hij is aangesteld door de sportief beleidsbepaler bij Monaco, Paul Mitchell, en die volgt zijn werk van nabij.'Mitchell heeft ook een sportieve antenne in Brugge, met de Mexicaan Carlos Aviña. Die volgt alle trainingen, spreekt vaak met de spelers, rapporteert aan Monaco en zei ons vorige week nog letterlijk dat men zeer tevreden is over het werk van de Engelsman, die altijd rustig blijft, maar ook beslissingen durft te nemen als die zich opdringen.'Voor Marcelin dokte Monaco om en nabij de tien miljoen euro, maar de voorbije weken zat hij na mindere prestaties op de bank. Daar belandde ook al Kanouté en ook Hazard merkte dat je geen vrijgeleide krijgt. Het is bij Cercle - met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar - opleiden én performen, en die spreidstand lukt niet altijd.'Anderzijds: de ploeg mikte hoger, op een plaats in de middenmoot, een rustig seizoen. In zijn jacht op punten stelt Clement, die goed startte, teleur. Eerder dan over te gaan tot ontslag, kreeg de Engelsman in januari twee extra assistenten bij. Die moeten voor meer ondersteuning zorgen.'3. Wat moet er bij Cercle gebeuren om een ommezwaai teweeg te brengen?Peter t'Kint: 'De sportieve analyse die na zes maanden werd gemaakt was: er is kwaliteit nodig in elke linie, we missen iemand om de transitie te maken tussen verdediging en aanval, én we missen wat ervaring om ons 'match management' in goeie banen te leiden.'Pas onlangs, bij Beerschot, wist het team een eerste keer gelijk te spelen. Soms moet je, in de race om het behoud, ook tevreden zijn met een punt en dat vasthouden. Dat kon Cercle vaak niet.'De ploeg bleef in de zoektocht naar versterking wel de filosofie trouw. De verdediger die er nu bij komt, de Serviër Strahinja Pavlovic, is slechts 19. De spits die Ugbo moet assisteren, Kevin Denkey, 20. Nog een jaar jonger dan Thibo Somers, die geregeld zijn kans krijgt, maar slechts voor korte tijd, en nog maar een keer scoorde. Dat betekent dus ook weer: leren, met vallen en opstaan. Fouten maken. Mitchell maakt het Clement dus niet makkelijk.'De enige speler met ervaring is Hannes Van Der Bruggen, op 1 april 28, die met AA Gent al kampioen werd en in tien seizoenen 1A 238 wedstrijden speelde. Hij moet, vermoedelijk ook als nieuwe aanvoerder, snel een plaats vinden in die groep, voor dat management van de wedstrijd (helpen) zorgen en de transitie tussen verdediging en aanval verzekeren. Een hele uitdaging.'