Dit seizoen werden er opvallend minder penalty's gefloten dan andere jaren. En dat na een jaar waarin er opvallend veel werden toegekend.

Opvallende statistiek: in de 29 speeldagen van het (allicht) afgelopen reguliere seizoen van de Jupiler Pro League werden er in totaal 71 strafschoppen gefloten in 232 matchen, of in 30,6% van de wedstrijden (1 penalty om de 3,27 partijen). Dat is het laagste aantal sinds 2013/14, toen scheidsrechters in 29,6% van de reguliere competitieduels een elfmeter toekenden. Opvallend, want in het seizoen 2018/19 lag dat percentage nog op 34,6, het op een na hoogste aantal sinds in 2009/10 de play-offs werden ingevoerd. Dat werd onder meer verklaard door de invoering van de VAR in alle wedstrijden. Want: meer 'ogen' die fouten in de zestien konden waarnemen. Maar een seizoen later blijkt het tegenovergestelde. Zijn spelers voorzichtiger geworden, wetende dat ook de VAR toekijkt? Of fluiten de refs minder, net door de druk van de toekijkende VAR? Het afwerkingspercentage van de penalty's lag niettemin opvallend hoog: 57 op 71, of 80,2%, het hoogste cijfer sinds 2011/12 (85,29%).