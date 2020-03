Laatste plaatsen voor Sport/Voetbalmagazine Quiz!

Ben jij de grootste Sport/Voetbalkenner van Vlaanderen? Schrijf je nu in met jouw team en bewijs je kennis tijdens de Grote Sport/Voetbalmagazinequiz op zaterdag 21 maart in de Ghelamco Arena in Gent. Er zijn nog maar enkele plaatsen over, dus haast je!

Schrijf je hier in!