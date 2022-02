Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, fileert het voetbalweekend met Union, Antwerp, Club Brugge en Lewandowski.

Het weekend wordt overheerst door de vuistslag van Dante Vanzeir in Charleroi. Vermindert dat de titelkansen van Union ?

...

Het weekend wordt overheerst door de vuistslag van Dante Vanzeir in Charleroi. Vermindert dat de titelkansen van Union ?Jacques Sys: 'Dat denk ik niet. Union zal een schorsing van Vanzeir wel opvangen. Ze hebben wel geen ruime kern, maar toch voldoende wisseloplossingen. In Charleroi miste Union drie titularissen, waaronder Casper Nielsen, de beste middenvelder in de competitie.'Maar voor een aderlating zal Vanzeir natuurlijk wel zorgen. Die vuistslag is onbegrijpelijk, een totale black-out, volkomen onnodig en in het strafschopgebied van Charleroi. Ergens is het ook tekenend voor de steeds grotere stress waaronder Union staat. En Vanzeir zelf die een mindere periode doormaakt. Hij wordt geconfronteerd met spelers die hem op alle mogelijke manieren proberen af te stoppen. Ergens is dat nieuw voor hem. 'Voor Vanzeir pleit dat hij geen brutale speler is en het is in die zin ongelukkig en zelfs lachwekkend dat zijn daad al vergeleken werd met de slag die Gilles De Bilde destijds aan Krist Porte toediende. Vanzeir is een zeer faire voetballer, intelligent, normaal ook beheerst, een goeie babbelaar die op zich het voetbal goed verkoopt. Op en naast het veld. dat hij zich nadien in de kleedkamer van Charleroi ging verontschuldigen, zegt veel. Maar het pleit hem natuurlijk niet vrij. Voetballers moeten zichzelf kunnen controleren. Hij zal allicht niet ontsnappen aan een langere schorsing. Zijn vlekkeloos imago ten spijt. Maar het zou wel een verzachtende omstandigheid moeten zijn.'Dat Union zo riant aan de leiding staat heeft natuurlijk ook te maken met de concurrentie die punten laat liggen. Zoals nu Antwerp.Sys: 'Dat is zo. Ze gaan thuis onderuit tegen KV Mechelen dat vier dagen eerder wordt weggeveegd op KRC Genk. Bij Antwerp moeten ze zich dringend gaan beraden over het bijna onthutsende gebrek aan stabiliteit, zoals Brian Priske dat nu ook zaterdag weer vaststelde. Je kan daar natuurlijk blijven op hameren, maar het probleem is dat je wat dat betreft geen kentering ziet.'Zondag gaat Antwerp naar Club Brugge dat onder Alfred Schreuder ook weinig vooruitgang maakt, zoals op Eupen met matig voetbal weer bleek. Een van beide ploegen gaat dus punten verliezen. En daar kan Union van profiteren tegen Eupen. Als ze winnen tenminste, voorspellingen kan je in deze competitie niet maken.'Opvallend in het buitenland: Robert Lewandowski blijft bij Bayern München in alle stilte scoren. Nu al 28 goals in 23 matchen.Sys: 'Als Lewandowski aan dat gemiddelde doorgaat, dan komt hij aan het einde van het seizoen aan 41 treffers. Dat is het aantal dat hij vorig seizoen bereikte en waarmee hij het legendarische record van Gerd Müller, 40 goals, brak.'Dat Lewandowski een garantie is op doelpunten wisten we natuurlijk al langer. Maar het opmerkelijke is dat een spits van 33 jaar zichzelf zo blijft ontwikkelen. Zijn goals worden steeds mooier. Lewandowski verlangt op iedere training het uiterste van zichzelf, hij wil altijd het gevoel hebben progressie te maken en moppert als trainingen niet intensief genoeg zijn. Al is dat laatste bij Bayern München nooit het geval. Die hoge intensiteit op training is al langer verweven met de cultuur van de club. Of je nu een fanatieke trainer als Pep Guardiola voor de groep zet, Jupp Heynckes die alles vanop afstand bekeek en het werk aan zijn assistenten overliet, Hansi Flick of nu Julian Nagelsmann die zich bedient van de wetenschap, het maakt allemaal niet uit. Bayern München is en blijft een machine. Winnen is daar het enige motto.'