Landry Dimata: 'Ik heb mij laten inspireren door Mbappé'

L andry Dimata (21) heeft er een week vol contrasten opzitten. Hij stond met de Jonge Duivels twee keer aan het kanon tegen Hongarije (3-0) en trapte België zo een stap dichter bij het EK in Italië van volgend jaar, maar hij ging met Anderlecht nodeloos onderuit in de Luminus Arena tegen KRC Genk (1-0). Na vijf doelpunten in zijn eerste vier matchen staat de jonge aanvaller bovendien al drie speeldagen droog. Zijn kortstondige inzinking maakt hem echter niet nerveus. Na zijn blanco seizoen bij Wolfsburg is de Rode Duivel in spe - als we Hein Vanhaezebrouck tenminste mogen geloven - ambitieuzer dan voorheen.

