Landskampioen Racing Genk heeft op de tweede speeldag van het seizoen al een eerste nederlaag geleden. Op het veld van het gepromoveerde KV Mechelen gingen de Limburgers met 3-1 onderuit. Bij de rust was het nog 1-1.

William Togui zette de thuisploeg in de 18e minuut op voorsprong. Diep in de blessuretijd van de eerste helft scoorde Mbwana Samatta de gelijkmaker. In de tweede helft bezorgden Gustav Engvall (77e) en Igor De Camargo (80e) Mechelen de drie punten.

Op de eerste speeldag ging Mechelen al met 0-2 winnen bij Zulte Waregem. Met het maximum van zes punten deelt het de koppositie met Club Brugge, Standard en Oostende. Zondag kunnen daar nog Moeskroen, dat Anderlecht ontvangt, en Antwerp, dat het tegen Waasland-Beveren opneemt, bijkomen.

Genk startte vorige week met 2-1 winst tegen Kortrijk en staat met drie punten op de zevende plaats. Twee weken geleden stonden Genk en Mechelen nog om de Supercup tegenover elkaar. Toen versloeg Genk de de bekerwinnaar met 3-0.

KV Kortrijk en Charleroi hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld. KV Oostende haalde het met 3-1 van Cercle Brugge en behoudt een perfect rapport. Standard heeft de drie punten thuisgehouden tegen Zulte Waregem en staat eveneens op 6 uit 6. Dat geldt ook voor Club Brugge, dat vrijdag STVV met 6-0 vloerde.