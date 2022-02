Zulte Waregem wacht nog enkele levensbelangrijke wedstrijden om ook volgend seizoen in 1A te mogen voetballen. Ook kapitein Laurens De Bock merkt dat het de komende weken moet gebeuren. 'We moeten nu opstaan.'

Het nieuwe jaar is niet goed van start gegaan voor Zulte Waregem. Na zeven wedstrijden is het nog altijd wachten op een eerste overwinning en blijft het voorlopig achter met een 3 op 21. Ondertussen komt ook de degradatiezone steeds dichterbij na de 5-0-nederlaag in de derby tegen KV Kortrijk. 'Die zal nog wel even blijven nazinderen', vertelt Laurens De Bock. 'Nochtans waren we goed begonnen met wat kansjes, maar dan laten we er weer twee binnen op stilstaande fases, is er die rode kaart... Dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Een leuke avond was het zeker niet, maar we hebben geen tijd om er te veel bij stil te staan. Het zal snel zondag zijn en dan is er die levensbelangrijke wedstrijd tegen Seraing.'

Alles keert zich dan tegen ons, terwijl we net voor Nieuwjaar nog twee wedstrijden tegen KV Mechelen en Standard hadden waar het geluk aan onze kant stond. Maar na de winterstop is het weer tegen ons gekeerd. Geluk dwing je ook wel af, maar dat is bij ons voorlopig niet het geval.' Waar loopt het volgens jou mis in het team?De Bock: 'We incasseren veel te veel vermijdbare goals. En als je er zoveel binnenkrijgt, wordt het erg lastig om wedstrijden te winnen.'Nochtans is de verdediging van Zulte Waregem ervaren genoeg met jou en nieuwkomers Timothy Derijck en Dion Cools.De Bock: 'Aan ervaring ligt het niet, maar ik denk dat we als ploeg steekjes laten vallen. Het begint bij iedereen, niet enkel bij de verdediging. We krijgen bijvoorbeeld erg veel doelpunten tegen op stilstaande fases, dus het zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat we nu onderaan het klassement staan.'In de Krant van West-Vlaanderen vertelde Olivier Deschacht nog dat Zulte Waregem iemand zoals hij miste: een leider die op de tafel durft te kloppen. Ga jij daarmee akkoord?De Bock: 'Oliviers impact op de verdediging en de ploeg was groot. Nu is het aan andere jongens om op dat vlak initiatief te nemen. En het gebeurt te weinig dat spelers in onze kleedkamer of op het veld hun mond opendoen. Dat is een punt waar we aan moeten werken als groep.'Ook vorig seizoen leek het een tijdje erg moeilijk te gaan voor Zulte Waregem, maar in december konden jullie de klik wel maken en deden jullie zelfs nog mee voor een plek in play-off 2. Waarom lukt dat dit jaar niet?De Bock: 'Die maand december was toen ongelooflijk. We voelden als ploeg dat we vertrokken waren en zetten daar een reeks neer. Dat gaf vertrouwen waardoor sommige zaken, zoals winnen op verplaatsing, vanzelf gingen. Dit seizoen is dat niet het geval en verliezen we veel te veel matchen. We moeten beginnen geloven dat we wel degelijk kwaliteiten hebben en dat we kunnen winnen.'Merk je in de groep dat er wat angst is voor die degradatie?De Bock: 'Angst is een groot woord, maar je merkt wel aan alles en iedereen dat het vijf voor twaalf is en dat het met de wedstrijd belangrijker wordt. Iedere week zeggen we dat de komende match levensbelangrijk is. Tegen KV Kortrijk was dat niet anders. En om dan met een 5-0-nederlaag naar huis te moeten gaan, is allesbehalve leuk. De tijd begint te dringen.'Telkens een wedstrijd beginnen om zo snel mogelijk onderaan weg te raken, is toch een nieuwe situatie voor mij. Dat ben ik niet gewoon, maar de situatie is nu zo. We moeten nu opstaan en onze verantwoordelijkheid nemen.'Hoe is het om met Timmy Simons en Davy De fauw twee ex-ploegmaats als coaches te hebben?De Bock: 'Dat verloopt erg vlot. We zijn allemaal professioneel genoeg. Ik heb lang met hen samengespeeld, maar ik ben intussen oud genoeg om de relatie tussen coach en spelers te begrijpen. Er is altijd een bepaald respect tegenover je trainer en de andere spelers. Het zou geen mooi beeld geven als ik amicaal zou omgaan met Timmy of Davy.'Welke accenten leggen Simons en De fauw?De Bock: 'Timmy legt wel meer de nadruk op kernwoorden als 'full gas' en 'pressing'. Dat zijn ook zaken waar we continu op trainen. Maar hij heeft ook veel oog voor de tegenstanders en hoe we ons daar tactisch tegen moeten zetten. Alleen levert het jammer genoeg nog niet al te veel op.'FamilieclubNa vijf succesvolle jaren bij Club Brugge, met twee titels, koos je in 2018 voor een Engels avontuur bij Leeds United. Maar dat verliep niet zoals je had gehoopt.De Bock: 'Dat was volledig anders dan hier in België. Je gaat weg uit je vertrouwde omgeving en daar had ik het niet altijd even gemakkelijk mee. En wanneer de ene na de andere trainer passeert, kan het snel gaan. Je komt niet meer in de plannen voor en dan heb ik eieren voor mijn geld gekozen en wou ik terugkeren naar België. Ik heb het geprobeerd en het is jammer genoeg niet gelukt, maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad dat ik de uitdaging ben aangegaan.'Je belandt dan bij Zulte Waregem, na enkele uitleenbeurten aan andere clubs. Heb je daar het gevoel dat je terug op je gemak bent?De Bock: 'Zulte Waregem is een familieclub en de supporters staan hier dicht bij de ploeg. Dat gevoel heb ik graag als ik ergens voetbal. En voor ik hier toekwam was het ook een gevestigde middenmoter, al is dat dit seizoen wat minder. Jammer, maar je maakt daar zelf ook deel van uit. Toch is mijn gevoel bij deze club heel goed, los van de resultaten.'Ondertussen is Club Brugge verwikkeld in een spannende titelrace. Kan blauw-zwart nog kampioen worden of is Union niet meer in te halen?De Bock: 'Het zal niet gemakkelijk worden voor Club. Ik vind dat Union heel sterk bezig is. Dat merkte ik al toen we er zelf tegen speelden. Het is een heel stevige ploeg en ze spelen gewoon het beste voetbal van België. Alles zal wel afhangen van hoeveel punten voorsprong ze zullen hebben bij het begin van de play-offs. Daarin is alles mogelijk. Als je een slecht gevoel hebt en je verliest drie wedstrijden op rij, dan staan je achtervolgers meteen naast jou. Maar ook andersom, als Union geweldig begint, hebben ze meteen een grote voorsprong. Dus daar zal alles gebeuren.'Club Brugge heeft goeie transfers gedaan deze winter met enkele creatieve spelers. Als die elkaar wat beginnen vinden, dan zullen ze zeker nog een grote concurrent worden voor Union. Maar ook Anderlecht mag je niet uitsluiten voor de titel. Het belooft nog spannend te worden.'